[{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","shortLead":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","id":"20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"e5d6c8d1-c936-4c93-af6b-a5f8e5583176","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","timestamp":"2025. május. 21. 14:26","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara az igazságügyi miniszterhez fordult a megfélemlítési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","shortLead":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","id":"20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b.jpg","index":0,"item":"88a78717-19b6-426f-bced-08df4b002838","keywords":null,"link":"/elet/20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","timestamp":"2025. május. 20. 17:15","title":"Kifosztották Woody Harrelson és Bill Maher hollywoodi fűboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130.jpg","index":0,"item":"bee13a1c-18ee-48ab-93c2-6064ddc8bc37","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","timestamp":"2025. május. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Harcra fel, Lőrinc!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lapok jobb áttekinthetőségét és a memóriaspórolást is segíti az a funkció, ami most egészen más helyen lesz fellehető a Google Chrome-ban.","shortLead":"A lapok jobb áttekinthetőségét és a memóriaspórolást is segíti az a funkció, ami most egészen más helyen lesz fellehető...","id":"20250520_google-chrome-kereses-a-lapok-kozott-funkcio-modositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"6d92232f-9d7e-4d79-83f6-d955df70f4df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_google-chrome-kereses-a-lapok-kozott-funkcio-modositas","timestamp":"2025. május. 20. 17:03","title":"Költözik a Chrome egyik fontos funkciója – ne keresse megszokásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]