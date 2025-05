Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lányának az öve sem olcsó, de a karkötője még drágább.","shortLead":"A miniszterelnök lányának az öve sem olcsó, de a karkötője még drágább.","id":"20250524_hadhazy-akos-orban-rahel-tiborcz-istvan-tobbmillios-karkoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"84e6df0a-fc4f-41f1-9bdd-ce5743347fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_hadhazy-akos-orban-rahel-tiborcz-istvan-tobbmillios-karkoto","timestamp":"2025. május. 24. 14:33","title":"Hadházy most Orbán Ráhelen szúrt ki egy többmilliós kiegészítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","shortLead":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","id":"20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6.jpg","index":0,"item":"6e4ead95-cd2e-4fba-b23a-f1989ad7da7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","timestamp":"2025. május. 24. 15:14","title":"Simicskó István törvénymódosítást javasol, hogy ne tűnjenek el a pénztárosok a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","shortLead":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","id":"20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258.jpg","index":0,"item":"1f95379d-608e-4678-866c-d91209057476","keywords":null,"link":"/elet/20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","timestamp":"2025. május. 22. 16:53","title":"Tibi atya is csatlakozott Magyar Péter gyalogtúrájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné felhívni a világ figyelmét.","shortLead":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné...","id":"20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"aff632e6-6696-42ab-862d-084a66992297","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","timestamp":"2025. május. 23. 09:51","title":"Vilmos herceg új dokumentumfilm-sorozata a világ egyik legveszélyesebb foglalkozását mutatja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]