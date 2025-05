Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és a közvetlenül Gyurcsány Ferenc lemondása, Dobrev Klára előrelépése utáni kutatásban is ugyanígy 9 százalék jött ki. Elemzünk, magyarázunk.","shortLead":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és...","id":"20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821.jpg","index":0,"item":"f02bc8ed-17e2-453b-955d-54847b7c896d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","timestamp":"2025. május. 26. 12:28","title":"A DK-sok észre sem vették, hogy lemondott Gyurcsány, vagy nekik mindegy, ki a főnök? – meglepő adatot elemeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját boldogságukért. Egy friss kutatás azt vizsgálja, mi lenne az a hét terület, amelynek a fejlesztésével boldogabb és teljesebb lehetne az életünk. Mi magyarázza, hogy a magyarok némi emelkedés után ismét lefelé csúsznak a boldogságrangsorban? Mi a finnek titka? Hibáztathatjuk-e a genetikát? Mit tekintenek boldogságnak a férfiak, és mit a nők?","shortLead":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját...","id":"20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62.jpg","index":0,"item":"947b080b-c658-4934-8032-304754002acb","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","timestamp":"2025. május. 26. 14:30","title":"Így lehetünk boldogabbak, miközben az ország egyre boldogtalanabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555f5a10-a77b-4d31-bc66-7db15eb8b683","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Konkrétumot azonban nem közölt a portugál klasszis.","shortLead":"Konkrétumot azonban nem közölt a portugál klasszis.","id":"20250527_cristiano-ronaldo-al-nasszr-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555f5a10-a77b-4d31-bc66-7db15eb8b683.jpg","index":0,"item":"45ee1296-9ab3-4559-9b14-a0819d73e46c","keywords":null,"link":"/sport/20250527_cristiano-ronaldo-al-nasszr-atigazolas","timestamp":"2025. május. 27. 11:58","title":"Talányos üzenetben utalt arra Ronaldo, hogy elhagyja a szaúdi csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. ","shortLead":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek...","id":"20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867.jpg","index":0,"item":"69b5c18c-c2b7-410d-a2f7-848e69d1ce78","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 25. 15:46","title":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","id":"20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"c3045ebb-b3dd-4e6a-b760-f846a802f2f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","timestamp":"2025. május. 27. 05:45","title":"Zelenszkij: „Oroszország megérdemli, hogy teljes körű nyomást gyakoroljanak rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]