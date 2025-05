Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","shortLead":"Az M4 Sport élő közvetítése „buktatta le” a Fidesz pártigazgatóját.","id":"20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"c9cad988-c8b9-4c75-b70b-ba0879633536","keywords":null,"link":"/elet/20250527_kubatov-gabor-borzi-vivien-ftc-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 14:36","title":"Új párja van Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó Carlos Tavarest.","shortLead":"Az olasz Corriere della sera értesülései szerint Antonio Filosa válthatja a Stellantis élén a tavaly év végén távozó...","id":"20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e230198a-7204-4b16-88f8-7fb287009eba.jpg","index":0,"item":"8e9d5b17-1609-4742-967b-9709a9747471","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Fontos-bejelentesre-keszul-szerdan-az-egyik-legnagyobb-autogyar","timestamp":"2025. május. 28. 07:55","title":"Fontos bejelentésre készül szerdán az egyik legnagyobb autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához nincs elég támogató. 