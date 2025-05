Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","shortLead":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","id":"20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"c1596a43-30ce-4de5-8a69-b36ef5872ee5","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","timestamp":"2025. május. 26. 21:55","title":"Nyereséges évet zárt Orbán Viktor öccsének fegyverkereskedő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre. Az amerikai Time magazinban megjelent cikkek ára több tízmillió forintnak megfelelő dollár lehetett.","shortLead":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre...","id":"20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b.jpg","index":0,"item":"634ba550-c275-4317-9474-3d99b2068777","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:37","title":"„Gazdasági reneszánsz” van Magyarországon a Time magazin cikke szerint, amely több tízmillió forintba kerülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit, a másik pedig fotókon, dokumentumokon és használati tárgyakon keresztül a koncentrációs táborok életét és néhány holokauszttúlélő sorsát mutatja be.","shortLead":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit...","id":"20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087.jpg","index":0,"item":"4268c6ff-1ab3-4637-9725-656766769a69","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","timestamp":"2025. május. 27. 14:28","title":"Holokausztmúzeummá alakítják Oskar Schindler egykori lőszergyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","shortLead":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","id":"20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"f213bacd-a7e0-4d63-b762-a788c49981bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","timestamp":"2025. május. 28. 08:03","title":"Ez indul be a szervezetében már három nap után, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","shortLead":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","id":"20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585.jpg","index":0,"item":"d0ddb6ed-58e0-402e-ad8c-ae45b949690d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","timestamp":"2025. május. 27. 06:26","title":"Kitüntették Farkas Bertalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai Bizottság elnökét, hogy sürgősen tegyen jogi lépéseket a Büszkeség Menetének megtartására.","shortLead":"Az Euractiv látta a levelet, amelyben a centrista Újítsuk meg Európát frakció vezetője levélben sürgette az Európai...","id":"20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"78b8fda5-1e80-4a7f-b2d8-9df5adcbe2a1","keywords":null,"link":"/360/20250527_Euractiv-Ursula-von-der-Leyen-budapesti-Pride-Renew-Europe","timestamp":"2025. május. 27. 07:47","title":"Euractiv: Ursula von der Leyen levelet kapott, hogy lépjen fel a budapesti Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]