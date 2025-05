Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","shortLead":"A publicista a KDNP-vel szembeforduló Gaal Gergelynek ment neki friss írásában.","id":"20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"262dd4a4-9457-440e-9cdd-296d7521d3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Bayer-Zsolt-kormanyzati-poziciok-Gaal-Gergely-Semjen-Zsolt-KDNP","timestamp":"2025. május. 26. 12:25","title":"Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben írta meg, hogy kegyelemből osztogatnak kormányzati állásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7774b2-d7cd-4720-96ed-89120913fd9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Miután Székesfehérvár polgármestere Garancsit okolta a Fehérvár FC sikertelensége miatt, a milliárdos bedobta ajánlatát a városnak.","shortLead":"Miután Székesfehérvár polgármestere Garancsit okolta a Fehérvár FC sikertelensége miatt, a milliárdos bedobta ajánlatát...","id":"20250526_garancsi-istvan-fehervar-cser-palkovics-andras-klub-ajanlat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7774b2-d7cd-4720-96ed-89120913fd9c.jpg","index":0,"item":"dbe0123b-7073-467f-8c2c-3a442d1242e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_garancsi-istvan-fehervar-cser-palkovics-andras-klub-ajanlat-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 17:22","title":"Garancsinak elege lett, felajánlotta 1 forintért a Fehérvár FC-t Cser-Palkovicsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","shortLead":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","id":"20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae.jpg","index":0,"item":"1a3d18e2-498a-42c8-8503-76c501cf99cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","timestamp":"2025. május. 26. 15:39","title":"Spórolásba kezd a Volvo: 3000 dolgozónak intenek búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","shortLead":"Bár volt hivatalos születésnapi kedvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él.","id":"20250527_wizzair-csalas-kartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"abce37b9-76cf-499d-9f6b-5053dce4a1f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_wizzair-csalas-kartya","timestamp":"2025. május. 27. 10:41","title":"Ne dőljön be a születésnapi akciónak, csalók élnek vissza a Wizz Air nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Mire lesz jó a hamarosan megjelenő Tisza-applikáció? Hogyan született a nagyváradi út ötlete? Mit kezdenek a több százezres közösséggel? Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el.","shortLead":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket...","id":"20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8.jpg","index":0,"item":"472d0ff0-b962-45c4-9507-93cae85b5e5a","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 28. 06:30","title":"Minden szervezetben vannak súrlódások – a Tisza kulisszatitkairól beszélt Magyar Péter közösségépítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63b8c9-1750-4624-85f6-92096603fdfa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","shortLead":"Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","id":"20250526_Machetevel-fenyegeto-fiatalt-tartoztattak-le-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b63b8c9-1750-4624-85f6-92096603fdfa.jpg","index":0,"item":"b7510968-c8c0-45bf-9a23-b240e3df83da","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Machetevel-fenyegeto-fiatalt-tartoztattak-le-Olaszorszagban","timestamp":"2025. május. 26. 13:04","title":"Machetével fenyegető fiatalt tartóztattak le Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]