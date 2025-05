Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"272f1d4d-5e6d-4a23-bb11-50c728801ea8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Továbbra is érvényben van a kizárásról szóló NOB-ajánlás, a nemzetközi szövetség pedig tartja magát hozzá.","shortLead":"Továbbra is érvényben van a kizárásról szóló NOB-ajánlás, a nemzetközi szövetség pedig tartja magát hozzá.","id":"20250527_orosz-csapatok-jegkorong-valogatott-teli-olimpia-kizaras-haboru-iihf-nob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272f1d4d-5e6d-4a23-bb11-50c728801ea8.jpg","index":0,"item":"ca92af72-ced8-4cc7-865e-072e7064de9d","keywords":null,"link":"/sport/20250527_orosz-csapatok-jegkorong-valogatott-teli-olimpia-kizaras-haboru-iihf-nob","timestamp":"2025. május. 27. 14:25","title":"Végleges: orosz csapatok továbbra sem szerepelhetnek az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","shortLead":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","id":"20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33.jpg","index":0,"item":"33833047-2d65-4fb8-817a-5726ffc8ecda","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","timestamp":"2025. május. 27. 20:20","title":"Versenyre született, most eladó az egyik legritkább Porsche 911-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel kapcsolatos kitettségét az ország.","shortLead":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel...","id":"20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6.jpg","index":0,"item":"ef7e8190-8658-40ce-82f9-5411018090b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","timestamp":"2025. május. 27. 16:33","title":"8000 tonna évente: Kína megépítette a világ első úszó lazacfarmját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű megoldásainál is jobb 200 megapixeles kamerát tesztel a jövőbeni iPhone-okhoz.","shortLead":"A Digital Chat Station nevű kínai szivárogtató már tudni véli, hogy az Apple egy, a konkurensek hasonló kaliberű...","id":"20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"0cf504e5-cd47-45df-abbd-bb74d97a7457","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-iphone-200-megapixeles-kameraszenzor-kameras-mobil","timestamp":"2025. május. 28. 12:03","title":"Minden eddiginél ütősebb kamera jöhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit, a másik pedig fotókon, dokumentumokon és használati tárgyakon keresztül a koncentrációs táborok életét és néhány holokauszttúlélő sorsát mutatja be.","shortLead":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit...","id":"20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087.jpg","index":0,"item":"4268c6ff-1ab3-4637-9725-656766769a69","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","timestamp":"2025. május. 27. 14:28","title":"Holokausztmúzeummá alakítják Oskar Schindler egykori lőszergyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]