[{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat – köszönhetően egy friss felfedezésnek.","shortLead":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat –...","id":"20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"f169a1b5-8156-446d-8df2-cec46efbab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","timestamp":"2025. május. 27. 20:03","title":"Megtalálták a molekulát, amivel visszafordítható lehet az agy öregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","shortLead":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","id":"20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"03c45a0f-6b1d-40e8-85ae-f8b9719f6b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 07:43","title":"Népszava: 80 százalék szerint Matolcsynak büntetőjogi felelőssége van az MNB-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. Abban azonban egy szó nem volt az intézményben tapasztalt súlyos visszaélésekről.","shortLead":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia...","id":"20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e.jpg","index":0,"item":"db4b40d3-c7f5-4da1-ba8a-6efb7915de4c","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:29","title":"Bocsánatot kért a Glamour a Thália Tanodáról szóló interjú miatt, amelyből kimaradt az abúzusügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén. ","shortLead":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén. ","id":"20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a.jpg","index":0,"item":"e5d76ba9-2d59-426c-8246-83602613ad70","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","timestamp":"2025. május. 29. 17:26","title":"Régi emésztőgödörből mentettek ki egy testvérpárt Kakasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak a pacemakerek és más orvosi eszközök is.","shortLead":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak...","id":"20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02.jpg","index":0,"item":"e3f9a43c-06ea-4464-9c25-0c0916c89f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","timestamp":"2025. május. 28. 17:33","title":"Vízen keresztül is működik az újfajta vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) az elmúlt tíz évben összesen 3 milliárd forint támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. A szerződésekben vannak nehezen megmagyarázható tételek is, a szervezet azonban közérdekű adatigénylésre sem árulta el a részleteket, noha a NAIH szerint ezt meg kellene tenniük.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) az elmúlt tíz évben összesen 3 milliárd forint támogatást kapott...","id":"20250528_szerencsejatek-zrt-magyar-turisztikai-alapitvany-szerzodes-orban-rahel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"e420cd8c-a8ff-401f-9fe1-55ff055f9e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_szerencsejatek-zrt-magyar-turisztikai-alapitvany-szerzodes-orban-rahel","timestamp":"2025. május. 28. 07:08","title":"Egyperces interjú 30 millióért – így hagyott milliárdokat az Orbán Ráhelhez köthető turisztikai alapítványnál a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]