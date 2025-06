Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d","c_author":"HVG","category":"360","description":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo van Doesburg manifesztumának ez a megállapítása mindkét művészre áll.","shortLead":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo...","id":"20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d.jpg","index":0,"item":"239a9356-5133-4c4c-a0ec-4275024c3fc3","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","timestamp":"2025. május. 31. 16:15","title":"A reneszánsztól a színtiszta vizuális logikáig – Bors Györgyi és Mengyán András közös kiállítása a FUGA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga az állam rendszerszintű politikai foglyul ejtése. Ebben a rendszerben sok formális intézményt szándékosan egy konkrét cél elérése érdekében hoztak létre: hogy hatalmas mennyiségekben szivattyúzhassanak ki közforrásokat Orbán szűk köre számára. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga...","id":"20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"7109be55-bf3c-49fd-8bf6-6ef4a85c0433","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","timestamp":"2025. június. 01. 19:15","title":"A korrupció szociológiája: Így működik a foglyul ejtett magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt főpolgármester-jelölt egymást revolverezi a közlekedési vállalat szerződéseivel, pedig a korrupciót és adócsalást eredményező kontraktusban a Fidesz is nyakig benne van.","shortLead":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt...","id":"20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4.jpg","index":0,"item":"0200734d-489f-4a4e-861f-5741adfce2fa","keywords":null,"link":"/360/20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","timestamp":"2025. június. 02. 06:30","title":"Versenyt fut Karácsony és Vitézy, hogy kit sodor el előbb a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója ilyenkor, hogy megkapja a pénzét. Összegyűjtöttük, kinek mi a feladata.","shortLead":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója...","id":"20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"0093d2f3-5200-4f37-a629-80a9811c151c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","timestamp":"2025. június. 01. 15:12","title":"Mostantól fizet a MÁV, ha késik a vonat vagy a busz – mutatjuk, mit kell tennie az utasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","shortLead":"Hivatalos oldalán lehet követni, hogy mennyi idő van még hátra addig, amíg fény derül, mire is várunk. ","id":"20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66394a5d-1c59-4767-8797-329ebd2ef131.jpg","index":0,"item":"948a58cc-628b-4c95-b827-b4b2df2747d8","keywords":null,"link":"/elet/20250531_azahriah-visszateres-visszaszamlalas","timestamp":"2025. május. 31. 12:46","title":"Elindult a visszaszámláló, Azahriah hétfőn jelentheti be visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek a szankciók), a processzorszállítások állítólag nemhogy visszaestek, hanem még növekedtek is (mégsem működnek a szankciók). A magyarázat a kerülőutakban keresendő.","shortLead":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek...","id":"20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af.jpg","index":0,"item":"ec8b8656-97de-49af-b3a8-1a6e43e2e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","timestamp":"2025. június. 01. 16:03","title":"Itt valami nem működik: a 95%-os szankciók ellenére lubickol Oroszország a legjobb chipekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9315d3b1-c52d-4971-b707-3a56f8d98998","c_author":"HVG","category":"360","description":"A csontritkulás népbetegség, Magyarországon körülbelül 700-800 ezer embert érint. Megelőzésében és kezelésében is kulcsszerepe van az életmódnak, különösen az étkezésnek és a mozgásnak. Hogyan eszik, és hogyan sportol, akinek sikerült visszájára fordítani a folyamatot? Milyen figyelmeztető tünetek jelentkezhetnek még sok-sok évvel a csonttörés előtt, és kinek jár az ingyenes szűrés Magyarországon?","shortLead":"A csontritkulás népbetegség, Magyarországon körülbelül 700-800 ezer embert érint. Megelőzésében és kezelésében is...","id":"20250531_hvg-csontig-hatol-csontritkulas-megelozes-ingyenes-szures","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9315d3b1-c52d-4971-b707-3a56f8d98998.jpg","index":0,"item":"a0a115f5-e922-440a-ba51-ca3b7010350c","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-csontig-hatol-csontritkulas-megelozes-ingyenes-szures","timestamp":"2025. május. 31. 17:00","title":"A csontritkulás nemcsak megelőzhető, de úgy tűnik, visszafordítható is – így fogjunk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]