Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Keno Verseck a kémügy nyomán úgy értékeli, hogy túl a szalagcímekbe kínálkozó szenzáción, most dőlhet el: merre mennek a magyarok. Tehát hogy vissza tudnak-e térni a szabadsághoz és a demokráciához, vagy pedig az orosz típusú diktatúrát választják, Orbán Viktorral az élen.","shortLead":"Keno Verseck a kémügy nyomán úgy értékeli, hogy túl a szalagcímekbe kínálkozó szenzáción, most dőlhet el: merre mennek...","id":"20250514_Deutsche-Welle-Keno-Verseck-Magyarorszag-Ukrajna-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"015a6323-d93a-45af-8323-618e62c6fbb7","keywords":null,"link":"/360/20250514_Deutsche-Welle-Keno-Verseck-Magyarorszag-Ukrajna-kembotrany","timestamp":"2025. május. 14. 15:30","title":"Deutsche Welle-kommentár: Orbán a Navalnij ellen bevetett orosz módszereket átvéve lép fel Magyar Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8386abac-aff0-4f4d-92f7-350a41d7b28f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump nemrég arról beszélt, nem szeretné, ha az Apple Indiában gyártaná le az amerikai piacra szánt iPhone-okat.","shortLead":"Donald Trump nemrég arról beszélt, nem szeretné, ha az Apple Indiában gyártaná le az amerikai piacra szánt iPhone-okat.","id":"20250515_apple-iphone-gyartasa-india-donald-trump-kina-vamhaboru-tim-cook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8386abac-aff0-4f4d-92f7-350a41d7b28f.jpg","index":0,"item":"7c933efe-1c90-458d-bf35-5273a50f165e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-iphone-gyartasa-india-donald-trump-kina-vamhaboru-tim-cook","timestamp":"2025. május. 15. 15:03","title":"Leállítaná az Apple indiai terjeszkedését Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","shortLead":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","id":"20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986.jpg","index":0,"item":"3424d07a-be61-4338-9c21-44f08ca7f101","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","timestamp":"2025. május. 15. 13:18","title":"A Momentum Stummer Jánost küldi az Országgyűlésbe Orosz Anna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csökkentik a személyi kifizetéseket, lefelezik a vezetőséget, irodákat zárnak be.","shortLead":"Csökkentik a személyi kifizetéseket, lefelezik a vezetőséget, irodákat zárnak be.","id":"20250514_who-usa-kilepes-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712.jpg","index":0,"item":"286555c1-772b-43c6-b245-aca987ed5c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_who-usa-kilepes-leepites","timestamp":"2025. május. 14. 19:08","title":"Visszafogja működését a WHO az Egyesült Államok kilépése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","shortLead":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","id":"20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30.jpg","index":0,"item":"3558170f-8ee9-4960-9498-f2878bcfde2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","timestamp":"2025. május. 16. 06:41","title":"Batman is megirigyelné ezt a felismerhetetlen új Lambo terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fda14db-4824-4ad2-83c7-9699de88cdc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben szükségtelenné válhat a bőrátültetés az égési sérülést szenvedett betegeknél, egy új fejlesztés ugyanis képes lehet közvetlenül a sebre nyomtatni majd az emberi bőrt.","shortLead":"A jövőben szükségtelenné válhat a bőrátültetés az égési sérülést szenvedett betegeknél, egy új fejlesztés ugyanis képes...","id":"20250515_robot-sebeszet-3d-nyomtatas-emberi-bor-atultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fda14db-4824-4ad2-83c7-9699de88cdc7.jpg","index":0,"item":"1ba39a09-b7be-4417-94e8-5473e45ada12","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_robot-sebeszet-3d-nyomtatas-emberi-bor-atultetes","timestamp":"2025. május. 15. 14:07","title":"Robot nyomtatja az emberi bőrt egy ausztrál kórházban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","shortLead":"Az év egészében 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyon mehet el lakhatásra.","id":"20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b80dec6-9562-458b-ab17-ccafb298e744.jpg","index":0,"item":"d44f5120-267c-4119-bf97-e0bf4e7af119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-nyugdijpenztar-lakhatas-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 14. 12:32","title":"Nem hatotta meg a magyarokat a kormány által nyújtott lehetőség: a nyugdíjpénztári megtakarítások 1,5 százalékát vették eddig ki lakhatási célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nem hibázott az üggyel kapcsolatban, hiszen az előző városvezetéstől örökölt helyzettel szembesült.","shortLead":"Szerinte nem hibázott az üggyel kapcsolatban, hiszen az előző városvezetéstől örökölt helyzettel szembesült.","id":"20250515_Karacsony-nem-azert-menesztette-Bollat-mert-felmerul-a-korrupcio-gyanuja-hanem-mert-nem-valogatta-meg-a-baratait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"b959155a-60ea-4b35-aa4f-6656186e30a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-nem-azert-menesztette-Bollat-mert-felmerul-a-korrupcio-gyanuja-hanem-mert-nem-valogatta-meg-a-baratait","timestamp":"2025. május. 15. 11:40","title":"Karácsony nem azért menesztette Bollát, mert felmerül a korrupció gyanúja, hanem mert nem válogatta meg a barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]