[{"available":true,"c_guid":"2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elkészült Oroszország új haditengerészeti stratégiája, az elnök már jóváhagyta.","shortLead":"Elkészült Oroszország új haditengerészeti stratégiája, az elnök már jóváhagyta.","id":"20250609_Putyin-2050-ig-tervez-a-vizeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684.jpg","index":0,"item":"dcaae707-3f82-4178-91fe-de9cf3d88efe","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Putyin-2050-ig-tervez-a-vizeken","timestamp":"2025. június. 09. 11:45","title":"Putyin 2050-ig tervez a vizeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló filmen dolgozott együtt.","shortLead":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló...","id":"20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d.jpg","index":0,"item":"fd3f4140-28c7-4766-b5eb-955332a76628","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","timestamp":"2025. június. 10. 09:01","title":"Visszadobták Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét, amit Blake Lively és Ryan Reynolds ellen indított rágalmazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee7c8bb-260f-4a10-bcb9-5042228ac81f","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A női szerhasználat magányos műfaj, sok függőnek a háziorvos a „dealere”, amikor krónikus fájdalmaikat pszichoszomatikus tünetként azonosítja. Miért említendő külön az anyák függősége, és miért különösen veszélyeztetettek az idősödő nők? Miért kerülnek gondozásba a nők sokkal rosszabb állapotban, mint a férfiak? Mi áll a nők szerhasználatának hátterében Magyarországon? Dr. Kaló Zsuzsát, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának docensét kérdeztük.","shortLead":"A női szerhasználat magányos műfaj, sok függőnek a háziorvos a „dealere”, amikor krónikus fájdalmaikat...","id":"20250610_noi-szerhasznalat-fuggoseg-trauma-gyogyszer-alkohol-drog-kabitoszer-drogtorveny-addikcio-Kalo-Zsuzsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ee7c8bb-260f-4a10-bcb9-5042228ac81f.jpg","index":0,"item":"1a289b03-1a0f-45c1-98b6-13f9f85eb889","keywords":null,"link":"/360/20250610_noi-szerhasznalat-fuggoseg-trauma-gyogyszer-alkohol-drog-kabitoszer-drogtorveny-addikcio-Kalo-Zsuzsa","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"„Elképesztően felszabadító, ha hirtelen nem fáj” – szép csendben csúsznak bele a gyógyszerfüggésbe magyar anyák és nagymamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","shortLead":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","id":"20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5.jpg","index":0,"item":"bc99c279-043d-4d47-9f8c-155ecf76459a","keywords":null,"link":"/sport/20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. június. 10. 15:54","title":"Kikosarazta az olasz szövetséget Claudio Ranieri, nem veszi át a válogatott irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]