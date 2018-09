Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száznál is több, kizárólag női Facebook-felhasználó fiókjához juthatott hozzá az általa kitalált módszer révén egy amatőr magyar hacker. Nem csinált mást, mint egyszerű hazugsággal egy maga által kreált adathalász oldalra irányította a kinézett profilok tulajdonosait.","shortLead":"Száznál is több, kizárólag női Facebook-felhasználó fiókjához juthatott hozzá az általa kitalált módszer révén...","id":"20180918_facebook_fio_adathalasz_oldal_messenger_adatlopas_magyar_facebookozok_ketfaktoros_hitelesites_instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52923054-3388-46a2-b644-4afefa044df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_facebook_fio_adathalasz_oldal_messenger_adatlopas_magyar_facebookozok_ketfaktoros_hitelesites_instagram","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:00","title":"Egyszerű hazugsággal törhették fel 133 magyar lány Facebook-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.","shortLead":"Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években, és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán...","id":"20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9fb61-fe69-4907-8720-73139afe39cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_putyin_orban_talalkozo_moszkva_paksi_atomeromu_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:50","title":"Orbán Putyinnál: Mindkét fél száz százalékig elkötelezett Paks bővítése mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma Önkormányzat alapított és tart fenn.","shortLead":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma...","id":"20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2fd7ce-09cc-4e1b-a16e-67534a62e859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:01","title":"Az ÁSZ is kiszúrta, mekkora a korrupcióveszély az Országos Roma Foglalkoztatási Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz jel, ha egy Galaxy Note készülék neve és a tűz szó egy mondatban szerepel. Pedig most épp ez történt egy Galaxy Note9-cel.","shortLead":"Rossz jel, ha egy Galaxy Note készülék neve és a tűz szó egy mondatban szerepel. Pedig most épp ez történt egy Galaxy...","id":"20180918_kigyulladt_samsung_galaxy_note9_liftben_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5086286b-1198-4ee6-a084-4929cfe40794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f172b170-791c-4486-9f21-02e653137830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kigyulladt_samsung_galaxy_note9_liftben_per","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:03","title":"Kigyulladt egy liftben egy Galaxy Note9 telefon, pert indítanak a Samsung ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A soroksári ügyben gyanúsított R. Szilveszter elvette a megfojtott nő mobilját, és amikor pár héttel később betörés miatt rács mögé került, a telefont is le kellett adnia a bv-intézetben – tudta meg a hvg.hu. A perdöntő bizonyíték így ott volt a börtönben letétben. A férfi egy különös történettel próbálta megvezetni a rendőröket, de olyan helyeken találták meg a DNS-ét, ami ennek ellentmond.","shortLead":"A soroksári ügyben gyanúsított R. Szilveszter elvette a megfojtott nő mobilját, és amikor pár héttel később betörés...","id":"20180919_soroksari_gyilkossag_r_szilveszter_borton_mobiltelefon_dns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388e9e9-cc27-47a2-a5b7-43525767b192","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_soroksari_gyilkossag_r_szilveszter_borton_mobiltelefon_dns","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:30","title":"A soroksári áldozat mobilja végig ott volt a börtönben ülő gyanúsított holmija közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","shortLead":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","id":"20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63c3dd-93ab-49ad-b0ad-081d0a4cc4a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:40","title":"Marihuánás sütiket árult a templomban két amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]