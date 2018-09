Mi volt a leghosszabb idő, amit táborozással töltöttetek? – teszi fel a kérdést néhány iskolás gyereknek Onjali Q Rauf. Rauf az elmúlt három évben menekült családoknak segített az észak-franciaországi menekülttáborokban. Most általános iskolásoknak segít abban, hogy megértsék a menekültválságot. Így született meg a The Boy at the Back of the Class című könyve, amely egy menekült kisfiúról szól, aki megpróbál beilleszkedni a nagy-britanniai iskolai életbe.

A témát többek között olyan kérdésekkel próbálja meg közelebb hozni, mint amivel a cikkünk kezdődik. A gyerekek nyilván felidézik, hogy néhány napig, esetleg néhány hétig táboroztak. Rauf ekkor arra kéri őket, képzeljék el, hogy nem egy helyen táboroznak, hanem több országban szerte Európában, és senki sem kedveli őket.

A menekült kisfiú, Ahmet története megérinti a gyerekeket. A szerző szerint a gyerekek nemcsak hogy képesek felfogni egy menekülés történetét, hanem kíváncsiak is, és szeretnének minél többet megtanulni róla.