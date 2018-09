Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c9b3c00-ed97-4acc-9a1b-24b601606323","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények \"lereagálják\", ha sérülést szenvednek, most azonban látványos bizonyítékot szereztek erre a kutatók.","shortLead":"A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények \"lereagálják\", ha sérülést szenvednek, most azonban látványos...","id":"20180924_simon_gilroy_novenyek_vedelmi_mechanizmusa_termszet_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c9b3c00-ed97-4acc-9a1b-24b601606323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abba40d-c912-4bcf-8478-6d1be0df0487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_simon_gilroy_novenyek_vedelmi_mechanizmusa_termszet_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:03","title":"Lenyűgöző természet: látványos kísérlettel mutatták be, mit tesznek a növények, ha megsebesítik őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság szexista sértegetés miatt. Ez volt az első ítélet a szexista és szexuális erőszakos cselekmények ellen hozott új francia törvény kihirdetése óta.","shortLead":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság...","id":"20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ecac7-0418-4f99-b3c6-0dd84551d3c6","keywords":null,"link":"/elet/20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:11","title":"Ráütött egy nő hátsójára, lecsuknak egy férfit Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","shortLead":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","id":"20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1778bcc-1d3d-4a52-8fdb-dd5708cb66d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:03","title":"Jön a Microsoft új keresője, még a személyes kérdésekre is választ ad majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás. Ha ki tudják olvasni a törvényjavaslatban szereplő intézményt, meglátjuk, ez fontosabb-e a parlamenti képviselőknek, mint a CEU helyzetének rendezése.","shortLead":"Az Országgyűlés elé kerül a thai Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás...","id":"20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70c54b1-e27f-4065-b5bd-e329c73eb10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c85c1-4dca-4000-bcae-da3390f287fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Thai_buddhistakkal_mutat_fityiszt_az_Orban_CEUnak","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:26","title":"Thai buddhista egyetemmel mutat fityiszt a CEU-nak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","shortLead":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","id":"20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b8ea77-0e43-4be5-be30-77d3a79b637f","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:41","title":"Lementette a bezúzott Századvéget? Jól tette, mert azóta levették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a londoni székhelyű Times Higher Education friss rangsora. Hét magyar egyetem is megtalálható rajta.","shortLead":"Kijött a londoni székhelyű Times Higher Education friss rangsora. Hét magyar egyetem is megtalálható rajta.","id":"20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d10cc97-8a41-4519-a658-222949589e94","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:15","title":"A világ 500 legjobb egyeteme között a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette Office irodai programcsomagjának jövő évi számozású új verzióját a Microsoft. PC-re csak akkor telepíthető, ha Windows 10 fut a gépen.","shortLead":"Elérhetővé tette Office irodai programcsomagjának jövő évi számozású új verzióját a Microsoft. PC-re csak akkor...","id":"20180925_microsoft_office_2019_letoltes_programok_word_2019_excel_powerpoint_outlook_uj_funkciok_exchange_server","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706077b2-e09e-49d3-a6d3-ba130b21755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_microsoft_office_2019_letoltes_programok_word_2019_excel_powerpoint_outlook_uj_funkciok_exchange_server","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:03","title":"Már letölthető az Office 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]