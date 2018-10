Apai nagyapja hozzá hasonlóan nagy ellenálló volt, valamikor 1947 táján lépett ki a kommunista pártból. "Az ő szavajárása az volt, hogy a kutyából nem lesz szalonna, az enyém meg az, legalábbis már elég régóta azt szoktam mondogatni a gyerekemnek, hogy itt háború van" – mesélte Hernádi Judit a Magyar Narancs-interjúban. A színművész szerint a háborúban mindig az adott pillanatot kell túlélni, csak arra kell figyelni. "Nem kell megmagyarázni, hogy mi volt tegnap, nem kell arra gondolni, hogy mi lesz holnap."

Sőt, Hernádi szerint ma már jobban háború van, mint amikor először kezdte ezt mondogatni. "Elég mélyen benne vagyunk. Nem tudom, mi a túró lesz, csak azt, hogy ez biztosan nem marad így. Ez az egyetlen előrejelzésem. És ez legalább annyira pozitív, mint negatív."

A színművész arról is beszélt, hogy ki van tiltva a köztévéből, ezért nem szerepelhet például a szilveszteri műsorban, amelybe egy kollégája hívta meg. "Nagyon kedvesen kért, én meg visszakérdeztem, biztos-e abban, hogy ezt fentről engedni fogják. Azt tanácsoltam, kérdezzen rá, és hívjon vissza. Így is tett. Azzal hívott vissza, hogy hát nagyon sajnálja, de ez tényleg nem fog menni."

Szóba került az is, elfogadna-e most egy állami kitüntetést, amire úgy válaszolt: nem bírná. "Azt hiszem, most nem lehet állami díjat elfogadni. Nekem nem lehet."