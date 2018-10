Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség a férfiválogatott élére, és talán már meg is találta Xavi Sabaté személyében. A portál szerint tehát eldőlt, hogy a Telekom Veszprém után az MKSZ is kiadja az útját Ljubomir Vranjesnek. ","shortLead":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség...","id":"20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893d73d0-76ee-4061-8220-0334969acd0d","keywords":null,"link":"/sport/20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","timestamp":"2018. október. 05. 11:17","title":"Régi ismerős válthatja Vranjest a kézilabda-válogatott kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap szerint Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át a posztot.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át...","id":"20181004_magyar_idok_muzsay_ildiko_a_honvedkorhaz_uj_orvosigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e137175-2e34-40b5-a70f-9b29d95bbd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_magyar_idok_muzsay_ildiko_a_honvedkorhaz_uj_orvosigazgatoja","timestamp":"2018. október. 04. 05:56","title":"Magyar Idők: Megvan a Honvédkórház új orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06148dc-e730-4a51-9791-f0b6a758e20a","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Hogyan működik egy régi film kortárs zenével? És tényleg több impulzusra van szüksége a mai közönségnek? Dubóczky Gergely karmesterrel kerestük a választ ezekre a kérdésekre abból az alkalomból, hogy egy különleges filmkoncertet fog vezényelni a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál rendezésében.","shortLead":"Hogyan működik egy régi film kortárs zenével? És tényleg több impulzusra van szüksége a mai közönségnek? Dubóczky...","id":"20181004_Tenyleg_ott_tartunk_hogy_egy_koncerten_onmagaban_mar_keves_a_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06148dc-e730-4a51-9791-f0b6a758e20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881daf74-1ce5-4676-a686-afe48d4f9d86","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Tenyleg_ott_tartunk_hogy_egy_koncerten_onmagaban_mar_keves_a_zene","timestamp":"2018. október. 04. 13:45","title":"Tényleg ott tartunk, hogy egy koncerten önmagában már kevés a zene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant pedofilbotrány.","shortLead":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant...","id":"20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b22a9f-5e8e-42fd-a89c-a1ae440d45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","timestamp":"2018. október. 05. 19:57","title":"Német bíboros: a papi pedofíliára nem a cölibátus eltörlése a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul, illetve oda érkezik.","shortLead":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul...","id":"20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae14477-4d17-4959-9e23-c9b90b03dea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","timestamp":"2018. október. 04. 05:22","title":"Ne feledje: a Déli pályaudvar mától két hétig zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]