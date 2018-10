Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","shortLead":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","id":"20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a87b7d-e36f-46a0-a222-ad2d567da11e","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2018. október. 11. 09:24","title":"Hemzsegnek a patkányok több budapesti kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán sokkal több rászedett kisbefektető kára csökkenhetett volna, ha a titkosszolgálat és az ügyészség komolyan foglalkozik azokkal az információkkal, amelyeket még 2015 áprilisában a szökésben lévő Dobrai Sándorné, azaz Bróker Marcsi hollétéről és az általa elrejtett laptopjáról osztott meg velük egy informátor. De Hunvald György ügye fontosabb volt.","shortLead":"Talán sokkal több rászedett kisbefektető kára csökkenhetett volna, ha a titkosszolgálat és az ügyészség komolyan...","id":"20181011_Futni_hagyhattak_Broker_Marcsit_mert_Hunvald_fontosabb_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa56314-b819-46f6-8a57-976fb9641530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98844f25-55a2-4e33-9aa5-ee6ac55b9365","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Futni_hagyhattak_Broker_Marcsit_mert_Hunvald_fontosabb_volt","timestamp":"2018. október. 11. 14:01","title":"Futni hagyhatták Bróker Marcsit, mert Hunvald fontosabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keményen üzent a kötvénysvindli miatt, ő is észrevette az ezekkel spekulálókat.","shortLead":"Keményen üzent a kötvénysvindli miatt, ő is észrevette az ezekkel spekulálókat.","id":"20181012_Orban_Torokorszag_a_baratunk_az_ENSZ_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df930fbd-4c22-4925-a532-81bdd1d88c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Orban_Torokorszag_a_baratunk_az_ENSZ_nem","timestamp":"2018. október. 12. 08:22","title":"Orbán: Törökország a barátunk, az ENSZ nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6d3ce-7f2f-4aec-a7e0-84d3d6e39243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges lapszámmal jelent meg a trendmagazin, egy Szomáliából érkezett, Magyarországon menedékre talált lány van a címlapon.","shortLead":"Különleges lapszámmal jelent meg a trendmagazin, egy Szomáliából érkezett, Magyarországon menedékre talált lány van...","id":"20181011_Afrikai_menekult_modellt_tett_cimlapjara_a_magyar_Marie_Claire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da6d3ce-7f2f-4aec-a7e0-84d3d6e39243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6816ed5-86c7-4634-aeb0-3029456f2bc6","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Afrikai_menekult_modellt_tett_cimlapjara_a_magyar_Marie_Claire","timestamp":"2018. október. 11. 16:12","title":"Afrikai menekült modellt tett címlapjára a magyar Marie Claire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés koncerttel készülnek a szervezők.","shortLead":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés...","id":"20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21cbc3-8b06-4664-8588-6fe92117b43e","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","timestamp":"2018. október. 12. 12:19","title":"Feltámasztják Amy Winehouse-t, hologramturnét szerveznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e1b1b-a134-4215-b8d4-43ab71204a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenki kapja meg a megemelt összeget, ezt viszont sok érintett nem tudja.","shortLead":"Nem mindenki kapja meg a megemelt összeget, ezt viszont sok érintett nem tudja.","id":"20181012_Nagy_a_bizonytalansag_az_otthonapolasi_dijak_emelese_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927e1b1b-a134-4215-b8d4-43ab71204a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a121aeb1-011a-46c7-8342-d88621b5d05d","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Nagy_a_bizonytalansag_az_otthonapolasi_dijak_emelese_korul","timestamp":"2018. október. 12. 20:10","title":"Nagy a bizonytalanság az otthonápolási díjak emelése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig. Összesen több mint 100 embernek. Korábban a Belügyminisztérium hárított a témában.","shortLead":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig...","id":"20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6afb69-3937-42a6-b9d6-9db15ea7b31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 06:00","title":"Afgán menekültek kaptak lakhatási támogatást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]