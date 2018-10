Hat év után újra a magyar fővárosban ad koncertet Mark Knopfler. A rockzene történetének egyik kiemelkedő gitárosa, énekese, dalszerzője, a Dire Straits egykori vezetője 2019. július 9-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában.

A négyszeres Grammy-díjas, 69 éves gitáros hosszú szünet után indul újra turnéra, amelyre hamarosan, novemberben megjelenő Down the Road Wherever című tizedik lemeze ad apropót. A friss dalok mellett legnagyobb szólósikereit és a Dire Straits-slágereket is eljátssza a koncertsorozaton.

Az apai ágon magyar zsidó származású, a skóciai Glasgow-ban született Mark Knopfler 1977-ben alakította meg Londonban a következő évtized zenéjét aztán alapvetően meghatározó Dire Straits-et, amely country-s, blues-os ízű zenéjével rendkívül gyorsan sikeres lett, elsősorban Knopfler elképesztő (ujjal pengető) gitártechnikájának és inkább beszélő, mint éneklő hangjának köszönhetően. A csapat 1995-ig létezett, és olyan fontos albumokat készített, mint például a Making Movies (1980), a Love Over Gold (1982) vagy a Brothers In Arms (1985). Néhány örökzöld a csapattól: Twisting by the Pool, Money For Nothing, Romeo and Juliet, Walk of Life.

A gitáros már a Dire Straits idején, 1983-tól megjelentetett szólólemezeket, ezek mind filmek zenéi voltak (Local Hero, The Princess Bride). Első "igazi" stúdióalbuma már a Dire Straits feloszlása után, 1996-ban jelent meg Golden Heart címmel és azóta rendszeresen jelentkezik lemezekkel. Dolgozott együtt többek között Chet Atkinsszel, Van Morrisonnal és Emmylou Harrisszel, valamint tagja volt a Notting Hillbillies nevű country szupercsapatnak.

A Rolling Stone magazin a 27. helyre sorolta minden idők 100 legjobb gitárosának listáján. Több mint 120 millió albumot adott el a Dire Straits korai éveitől mostanáig, producerként közreműködött Bob Dylan és Randy Newman albumain.

Mark Knopfler eddig hat alkalommal koncertezett Magyarországon: négyszer az Arénában lépett fel (legutóbb 2013-ban), egyszer a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán (1996-ban), a legelső alkalommal pedig még a Dire Straitsszel járt itt, az egykori Budapest Sportcsarnokban 1985-ben.