[{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elege lett Tim Cooknak: személyesen kéri, hogy vonják vissza a Bloomberg Businessweek cikkét, amelyben kínai kémchipekkel hozták összefüggésbe, többek között, az Apple-t.","shortLead":"Elege lett Tim Cooknak: személyesen kéri, hogy vonják vissza a Bloomberg Businessweek cikkét, amelyben kínai...","id":"20181023_tim_cook_apple_bloomberg_kinai_kemkedo_chipek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2306911b-ebbd-4ef7-8e75-3513cb01bf23","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_tim_cook_apple_bloomberg_kinai_kemkedo_chipek","timestamp":"2018. október. 23. 10:03","title":"Tim Cook követeli: vonja vissza a Bloomberg a „kémkedő rizsszemekről” szóló cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia boroshordók ugyanolyan keresettek a világpiacon, mint a parfümök vagy csúcsdivat termékei. Mégis gondban van az ágazat.\r

","shortLead":"A francia boroshordók ugyanolyan keresettek a világpiacon, mint a parfümök vagy csúcsdivat termékei. Mégis gondban van...","id":"20181022_A_szakma_duborog_a_termek_vilaghiru_a_fizetes_remek_megis_baj_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a0f03e-afa0-4664-9a1e-90a7cdce0298","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_szakma_duborog_a_termek_vilaghiru_a_fizetes_remek_megis_baj_van","timestamp":"2018. október. 22. 10:47","title":"A szakma dübörög, a termék világhírű, a fizetés remek, mégis baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b07c96b-d808-45c7-8fe3-6905a5bbadd5","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Jó étvággyal majszolják 1956 emlékét, hogy ne maradjon lehetőleg semmi abból a gondolatból, hogy az egyeduralmat nem kell elviselni.","shortLead":"Jó étvággyal majszolják 1956 emlékét, hogy ne maradjon lehetőleg semmi abból a gondolatból, hogy az egyeduralmat nem...","id":"201842_igy_mulik_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b07c96b-d808-45c7-8fe3-6905a5bbadd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b061cf-56df-4423-b143-f8cbaff19728","keywords":null,"link":"/velemeny/201842_igy_mulik_el","timestamp":"2018. október. 23. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Így múlik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Nem kevesebb, hanem több pénzhez juthatnak a színházak, ha a jelenlegi taotámogatási rendszer megszűnik - mondta a hvg.hu-nak L. Simon László. A volt kulturális államtitkár arra a hírre reagált, amely szerint a kormány kivégezheti, diplomatikusabban megszüntetheti előadó-művészetek taotámogatását.","shortLead":"Nem kevesebb, hanem több pénzhez juthatnak a színházak, ha a jelenlegi taotámogatási rendszer megszűnik - mondta...","id":"20181022_A_tao_megszunhet_a_szinhazak_tamogatasa_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f0af6-f5d8-4039-b7ea-bd456acd5e97","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_A_tao_megszunhet_a_szinhazak_tamogatasa_nem","timestamp":"2018. október. 22. 14:06","title":"L. Simon László: Több pénzt kaphatnak a színházak, ha megszűnik a kultúrtao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy világjelenség része a magyar hajléktalanellenes intézkedéscsomag, írja a Magyar Kurir. A menekülteket fallal tartjuk magunktól távol, a hajléktalanoktól és koldusoktól törvénnyel teremtünk távolságot.\r

\r

","shortLead":"Egy világjelenség része a magyar hajléktalanellenes intézkedéscsomag, írja a Magyar Kurir. A menekülteket fallal...","id":"20181021_A_papa_felhivatalos_lapja_is_eliteli_a_hajlektalanok_meghurcolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982a017f-8940-4f11-ba24-f33c94adf5b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_A_papa_felhivatalos_lapja_is_eliteli_a_hajlektalanok_meghurcolasat","timestamp":"2018. október. 21. 15:17","title":"A pápa félhivatalos lapja is elítéli a hajléktalanok meghurcolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s társelnök, és egyéb kényes ügyekben is lenne pár ötlete.\r

\r

","shortLead":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s...","id":"20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf0b901-30dd-493b-b811-0b43c8630444","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","timestamp":"2018. október. 21. 15:02","title":"Demeter: ha Kósa át akar világítani, Orbánról se feledkezzen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és úgy tűnik, a trend a harmadik negyedévben sem változott. A bankok sorra állnak elő új konstrukciókkal.","shortLead":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és...","id":"201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a48463-5f00-44ae-9811-81d3bc626898","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","timestamp":"2018. október. 22. 09:00","title":"A vállalkozások most szinte fürödhetnek a hitelajánlatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]