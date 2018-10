Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot. Több mint egy óra múlva aztán jelezte, hogy új közleményt ad majd ki. ","shortLead":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot...","id":"20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371df28b-bd6e-4d50-be63-f39a64ccf5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","timestamp":"2018. október. 31. 08:34","title":"Teljes a zavar a szemétszállításban: visszavonta közleményét a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a380a7a-1c26-445e-a9cb-c1dd6ec78b70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónapon keresztül tartott az ámokfutása, összesen hat autót karcolt össze.","shortLead":"Két hónapon keresztül tartott az ámokfutása, összesen hat autót karcolt össze.","id":"20181030_Autokat_rongalt_meg_es_cegtablat_lopott_egy_idos_szigetszentmartoni_ferfi__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a380a7a-1c26-445e-a9cb-c1dd6ec78b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaec833-0819-40ff-8a43-a3c3e05cec84","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Autokat_rongalt_meg_es_cegtablat_lopott_egy_idos_szigetszentmartoni_ferfi__fotok","timestamp":"2018. október. 30. 11:29","title":"Autókat rongált meg, és cégtáblát lopott egy idős szigetszentmártoni férfi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt a futballklub stadionja mellett. Egyikük sem élte túl a tragédiát.","shortLead":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt...","id":"20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c813963-68b5-48dc-893a-ebc7dbd16e2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 29. 21:30","title":"Videó készült a Leicester City tulajdonosának tragikus balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","shortLead":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","id":"20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1726ec-3f28-43f2-af29-910940cc349b","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","timestamp":"2018. október. 29. 22:01","title":"Autófeltörőkre és zsebtolvajokra is számítani lehet a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","shortLead":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","id":"20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340c1f91-6f51-49c1-9634-530c75289694","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","timestamp":"2018. október. 29. 17:05","title":"Orbán nem tud nem cinikus választ adni a CEU ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak Ausztria fog nyerni. ","shortLead":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak...","id":"20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37061780-d7f7-4ede-9363-27ec508a91d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","timestamp":"2018. október. 30. 20:20","title":"A King's College professzora a CEU-ügyről: Ez Magyarország tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos: Európa legerősebb politikusának szerepe a múlté már.","shortLead":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos...","id":"20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e2283-fec9-476b-b692-3c04316e9c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","timestamp":"2018. október. 29. 18:07","title":"Távozik Merkel, az Európát vezető Németországból kockázati tényező lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]