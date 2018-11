Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerültek”.","shortLead":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek...","id":"20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f5ce-38ca-48fe-b8b9-5ed4e209fa30","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","timestamp":"2018. november. 06. 09:07","title":"Amikor Orbán luxusrepülővel megy külföldi focimeccsre, a TEK is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség. Igaz, a sportoló tavaly év végén visszavonult.","shortLead":"Az olasz Filippo Magninit tiltott teljesítménynövelő szer használata miatt bünteti az olasz doppingellenes ügynökség...","id":"20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca897840-b372-4112-ae4f-03b48d0c976f","keywords":null,"link":"/sport/20181106_negy_ev_eltiltas_a_ketszeres_vilagbajnok_uszonak","timestamp":"2018. november. 06. 17:37","title":"Négy év eltiltás a kétszeres világbajnok úszónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre védekezésül.","shortLead":"A Fidesz bevándorlásellenes kabinetje által üldözött Éjjeli Őrség mindenesetre hülyeségellenes kabinetet hozott létre...","id":"20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8bdce-f470-4116-96d1-062b44dbae1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_NAV_sem_tudja_mit_kezdjen_a_Migration_Aid_partjaval","timestamp":"2018. november. 06. 16:51","title":"A NAV sem tudja, mit kezdjen a Migration Aid pártjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","shortLead":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","id":"20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134bc03d-ce61-4365-b5dc-5edc9f592118","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","timestamp":"2018. november. 06. 09:45","title":"Németországba akart szökni az eltávon lévő rab, a Keletiben fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek érzik a helyzetet.","shortLead":"Addig áll csak jól Magyarország a versenyképességi rangsorokban, amíg meg nem kérdezik a vállalatok vezetőit, milyennek...","id":"20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b0d1af6-15c0-4530-ab94-3d8ce48e97b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f0bbb-db24-49a4-b77b-32398c33d1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Rosszabbnak_erzik_a_cegvezetok_a_gazdasag_allapotat_mint_2008ban","timestamp":"2018. november. 06. 05:35","title":"Rosszabbnak érzik a cégvezetők a gazdaság állapotát, mint 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]