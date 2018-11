Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte az Európai Bizottság.","shortLead":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte...","id":"20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c46ac9-c83c-46c4-be5c-68aa0efd93f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","timestamp":"2018. november. 07. 14:03","title":"Ha azt hitte, hogy Budapest vagy Pusztaottlaka az EU leginnovatívabb városa, akkor tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","shortLead":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","id":"20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bad569-f2c4-40f6-b863-90eabcb5ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","timestamp":"2018. november. 07. 09:06","title":"Még többet vásároltak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","shortLead":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","id":"20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdb42-f540-4f48-a5a3-2b6ab0deb5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Rettegett betegségek ellen védhet a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","id":"20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5d0ff-b313-4241-bef4-dcb975658ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 08. 09:39","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai bárban, 13 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében az ősrobbanás által képződött anyagokból áll.","shortLead":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében...","id":"20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15979013-34c5-44bb-9f37-aedb61ba6e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","timestamp":"2018. november. 06. 20:03","title":"Jelentős felfedezés: találtak egy 13,5 milliárd éves csillagot, ez lehet az univerzum egyik legrégebbi emléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019 februárjától csak 1000 darab fotót lehet ingyenesen feltölteni és tárolni a rendszerben.","shortLead":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019...","id":"20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731959b5-0d3c-41a0-a83a-675a9252018d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","timestamp":"2018. november. 08. 14:03","title":"Flickren tárolja a fényképeit? Akkor van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus irányítását viszont megtartották a republikánusok.","shortLead":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus...","id":"20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af540407-2816-45cc-854b-37e540269d0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","timestamp":"2018. november. 07. 05:09","title":"USA: Visszaszerezték a demokraták a képviselőházat, a republikánusok megtartották a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]