[{"available":true,"c_guid":"72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","shortLead":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","id":"20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1351506-ca83-4af0-83ff-32ea39d63448","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. november. 08. 20:08","title":"Fotó: Orbán most is Csányival nézi a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.","shortLead":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak...","id":"20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadb219-d725-4347-8bfb-4f1d7cccca00","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","timestamp":"2018. november. 07. 20:14","title":"Még mindig alig akad olyan játszótér, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Kovács Zoltán kormányszóvivő is azt állítja, a CEU megállapodása az amerikai egyetemmel nem ad választ a törvénybeli kritériumokra. A lap vádjait a CEU rektorhelyettese mellett a CEU és a Bard College is tagadja: a lap állításait teljes ferdítésnek és kitalációnak minősíti.","shortLead":"Nem felel meg a CEU-törvénynek a CEU, írja a Magyar Idők, mert nincs mesterképzése a Bard College-on. Kovács Zoltán...","id":"20181108_CEUugy_a_Magyar_Idok_es_a_kormany_vadjait_tagadja_az_amerikai_tarsegyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab4bfd9-8c23-4e56-8bbf-f3391d94cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_CEUugy_a_Magyar_Idok_es_a_kormany_vadjait_tagadja_az_amerikai_tarsegyetem","timestamp":"2018. november. 08. 10:28","title":"CEU-ügy: a Magyar Idők és a kormány vádjait tagadja az amerikai társegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen tudják, de a rosszindulatú támadásokat ezerszám blokkolják az internetszolgáltatók, ezért lehetséges, hogy jobbára zavartalanul használjuk a világhálót. Ám szinte minden hónapra jut olyan, akár több tíz millió ember adatait érintő eset, amelyet nem sikerül kivédeni. ","shortLead":"Internet által behálózott világunkban a legfőbb biztonsági kockázatot egyértelműen a kibertámadások jelentik. Kevesen...","id":"generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b04335-96ab-4351-966e-9249ea2ded60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777089-c529-4216-a9da-c3fd10a3227d","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181106_Az_elmult_evek_legsulyosabb_kiberbotranyai","timestamp":"2018. november. 09. 07:30","title":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kiberbotrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású pszichológus megjárta Auschwitzot, mégis kivételes az az életöröm, amely a kilencvenes éveit taposó nőből árad. Cseke Eszter és S. Takács András tíz napot tölthetett Edith Eva Eger otthonában, hogy megmutassa nekünk: így érdemes élni. Villáminterjú a rendezőkkel.","shortLead":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású...","id":"20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e1f89-ac3d-459a-9cd6-0052c473bc97","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","timestamp":"2018. november. 07. 20:00","title":"Lehetőséggé alakítani a tragédiát – tíz nap vendégségben egy holokauszttúlélőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt senki nem kerül veszélybe.","shortLead":"Az ukrán kabinet szerint mivel a létesítmény személyzetének nem kell folyamatosan ott tartózkodnia, a beruházás miatt...","id":"20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa35dea-a264-4bb5-a3c6-6f513165d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Megepulhet_az_elso_szeleromu_Csernobilban","timestamp":"2018. november. 07. 20:26","title":"Megépülhet az első szélerőmű Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által kijelölt tilalmi zónát a fel nem robbant lőszerek, valamint a földbe jutott mérgező vegyületek teszik élhetetlenné.\r

\r

","shortLead":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által...","id":"20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8090e68-0f37-4e14-8c7e-47c94b848356","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","timestamp":"2018. november. 08. 15:37","title":"Máig Európa legveszélyesebb övezete, pedig száz éve pusztított itt a háború ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]