[{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","shortLead":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","id":"20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ee06a-6832-4561-8dab-d4717d69ed06","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","timestamp":"2018. november. 11. 11:40","title":"Bíróság elé kerülhet az a férfi, aki hetven késszúrással gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnap a vegyes- és az olimpiai bajnok férfi váltó arany-, míg egyéniben Liu Shaoang országos csúccsal bronzérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók második, Salt Lake Cityben rendezett világkupa-állomásán.","shortLead":"Vasárnap a vegyes- és az olimpiai bajnok férfi váltó arany-, míg egyéniben Liu Shaoang országos csúccsal bronzérmet...","id":"20181112_rovidpalyas_gyorskorcsolya_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_burjan_csaba_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5504d0-d3d4-48b9-b285-2af202d2e4b9","keywords":null,"link":"/sport/20181112_rovidpalyas_gyorskorcsolya_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_burjan_csaba_vilagkupa","timestamp":"2018. november. 12. 09:20","title":"Arattak a világkupán Liu Shaolin Sándorék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett az egyezményből az elfogadási folyamat közben, ahogy az USA, Ausztrália és Ausztria is.","shortLead":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett...","id":"20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff973c-bcb4-4ef3-a3ac-9e6172cd40c2","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","timestamp":"2018. november. 12. 14:54","title":"Bulgária is kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","shortLead":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","id":"20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d126ac-569d-487f-b4db-ab31dfbe6bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","timestamp":"2018. november. 12. 09:08","title":"Kórházba került az Aerosmith gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21aa25b3-aa5a-4d60-8e8d-5bf2f2dec50b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak lop másoktól, de ettől nem lesz rendező – mondja a legendás zeneszerző.","shortLead":"Csak lop másoktól, de ettől nem lesz rendező – mondja a legendás zeneszerző.","id":"20181111_Morricone_Tarantino_egy_kreten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21aa25b3-aa5a-4d60-8e8d-5bf2f2dec50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ead0a-ec56-4aa1-b1d6-79d61e0df4f2","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Morricone_Tarantino_egy_kreten","timestamp":"2018. november. 11. 09:46","title":"Morricone: Tarantino egy kretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]