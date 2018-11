Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a 60 napon túl lejárt számla.","shortLead":"Sok a 60 napon túl lejárt számla.","id":"20181118_Atlepte_a_lelektani_50_milliard_forintos_hatart_a_korhazak_adossaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9823c8e9-63f4-4462-9dca-70a352e52979","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Atlepte_a_lelektani_50_milliard_forintos_hatart_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. november. 18. 16:43","title":"Átlépte a lélektani 50 milliárd forintos határt a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében annak, aki valamilyen különlegességre vágyik. 