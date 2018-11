Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","shortLead":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","id":"20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f8733c-cbae-4289-a0ca-a8ce0c1667d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","timestamp":"2018. november. 21. 20:23","title":"Videotonos rugdalózóval fényképezkedett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","shortLead":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","id":"20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d564a6-0646-47ac-b0cd-c60bbfee2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","timestamp":"2018. november. 21. 11:21","title":"Ezt a lakókocsit sokan akár az otthonuknak is szívesen elfogadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok ellen – mutat rá az EY tanácsadócég friss felmérése. A 60 országból összesen 1400 vezető, IT-menedzser és információbiztonsági szakértő bevonásával készült kutatásból kiderül, hogy egyre több szervezet ismeri fel az adatvédelmi veszélyek súlyosságát, mégsem költenek eleget informatikai biztonságuk fejlesztésére.","shortLead":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok...","id":"20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b1cd7-92b5-4865-8f5a-4573b1f0ba25","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 20. 16:03","title":"Kiábrándító dolgok derültek ki, amikor megkérdeztek 1400 informatikai vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George R. R. Martin beszélt a sorozatról egy interjúban. ","shortLead":"George R. R. Martin beszélt a sorozatról egy interjúban. ","id":"20181120_Kiderult_valami_a_Tronok_harca_keszulo_elozmenysorozatarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a20269-e9e9-4d94-b5d5-4527eba6cf27","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Kiderult_valami_a_Tronok_harca_keszulo_elozmenysorozatarol","timestamp":"2018. november. 20. 15:47","title":"Kiderült valami a Trónok harca készülő előzménysorozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek befolyásolhatják a választásokat. ","shortLead":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek...","id":"20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3356886d-9f0d-4a5a-ae89-c9de948d4e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","timestamp":"2018. november. 21. 14:17","title":"Álhírellenes szabályozást fogadott el a francia parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","shortLead":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","id":"20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5365e5f5-161a-4058-9da5-d342423a74b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 22. 05:51","title":"Spanyolország és Portugália támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és az adóhivatal közös jelentése Izraelben.","shortLead":"Több millió sékellel károsította meg az államkincstárat Aryeh Deri belügyminiszter- állítja a rendőrség és...","id":"20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985e7bb8-fefd-4d8b-b894-d28fe1ecae6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Nincs_kivetelezes_a_rendorseg_adocsalassal_es_penzmosassal_gyanusitja_Netanjahu_belugyminiszteret","timestamp":"2018. november. 21. 13:15","title":"Nincs kivételezés: a rendőrség adócsalással és pénzmosással gyanúsítja Netanjahu belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]