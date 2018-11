Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói olimpia versenyeinek előkészítését is fel kell függesztenie. A sportági szervezet ellen NOB-vizsgálat indul.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói...","id":"20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf24032-ed30-4176-a1cc-c76aa2b84a8a","keywords":null,"link":"/sport/20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2018. november. 30. 13:24","title":"Hatalmas bajban van a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","shortLead":"Most nyilatkozott először az a nő, akit gyerekként elsodort kocsijával Szögi Lajos Olaszliszkán. ","id":"20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00f15e5-00d2-420a-b7d6-a35aa394f50f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_H_Kitti_sajnalja_hogy_agyonvertek_Szogi_Lajost","timestamp":"2018. november. 29. 12:05","title":"H. Kitti sajnálja, hogy agyonverték miatta Szögi Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házasságok 20-30 százalékában eltérő végzettségűek a párok, inkább a nők házasodnak lefelé. ","shortLead":"A házasságok 20-30 százalékában eltérő végzettségűek a párok, inkább a nők házasodnak lefelé. ","id":"20181129_Kiderult_melyek_a_legtorekenyebb_hazassagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed55c78-18af-4bc6-9f6f-b6ae7d4a51e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Kiderult_melyek_a_legtorekenyebb_hazassagok","timestamp":"2018. november. 29. 12:58","title":"Kiderült, melyek a legtörékenyebb házasságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert első fokon Vona Gábor nyerte.","shortLead":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert...","id":"20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a32525-3dfb-46e9-964c-4a7232d306b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","timestamp":"2018. november. 30. 16:02","title":"Milliókat kaphat Vona, mert Terry Blackék valótlanságokat terjesztettek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","shortLead":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","id":"20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4badd0f6-8cac-4846-a244-03a813c92730","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","timestamp":"2018. november. 29. 15:03","title":"A Hírcsárda is felajánlotta magát a fideszes médiaóriásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.","shortLead":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati...","id":"20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2b73aa-ed6b-4bc2-9cf4-8e53b74e1fab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","timestamp":"2018. november. 29. 13:20","title":"Hogyan lehet eredményesen csapatot építeni? A Prezinél ezekre fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","shortLead":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","id":"20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c35e0-7b93-4a55-bd10-de05348a911a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","timestamp":"2018. november. 29. 16:33","title":"Csináltak egy drónt, amelyik úgy néz ki, mintha egy hatalmas madár lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó újságírókat: a szűkülő piaci lehetőségeknek köszönhetően elég foglyul ejteni a médiát. A jelenség egyre gyakoribb a romló sajtószabadsági mutatókkal rendelkező visegrádi országokban, ahol Magyarországon példa nélküli központosítást eredményezett az újabb kétharmad.","shortLead":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó...","id":"20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caab3b3-147c-4e0f-b85d-d79d55e770b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","timestamp":"2018. november. 29. 18:45","title":"Totális centralizáció és a média foglyul ejtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]