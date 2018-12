Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre. Budapesten nem egységes a bérleti díj- írja az atv.hu a Heti Napló riportja alapján.","shortLead":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre...","id":"20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bf1af1-9b6b-483d-9252-3a501e667bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","timestamp":"2018. december. 02. 11:00","title":"Karácsonyi vásár Bécsben és a budapesti Vörösmarty téren: melyik a drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad9e45-2695-4afa-a36a-708b7fa1a726","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","timestamp":"2018. december. 02. 17:33","title":"Ötvenen örülhettek az ötösnek a hatoslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","shortLead":"Nem pártolják a transzkontinentális jelentkezéseket. ","id":"20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1630832c-d594-4004-9369-c5384f658162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10735f7d-4aa2-4d22-b284-142743f7b2e3","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Az_UEFA_elkaszalta_a_spanyolmarokkoi_vebepalyazatot","timestamp":"2018. december. 03. 20:39","title":"Az UEFA elkaszálta a spanyol-marokkói vébépályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön, hogyan reagál a négylábú a látottakra.","shortLead":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön...","id":"20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dd686-8c1e-4808-b5f2-71100ab53406","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","timestamp":"2018. december. 03. 11:33","title":"A nap videója: Így reagál egy kutya a virtuális valóságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","shortLead":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","id":"20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc93792-e9d0-4b39-9a3c-dafb1ccb0e97","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","timestamp":"2018. december. 03. 19:09","title":"Megvan Róma idei karácsonyfája, \"töröttke\" – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]