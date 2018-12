Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is. ","shortLead":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost...","id":"20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da829112-f053-4d06-b3cd-b5aa3cf1fa80","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","timestamp":"2018. december. 04. 15:13","title":"Újabb részletek derültek ki Curtis autóbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","shortLead":"Délután akár 12 fok is lehet, de az éjszaka képződött ködfoltok csak lassan szűnnek meg.","id":"20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c242f0d-77fe-4e34-8829-719eed2aaa2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Koddel_erkezett_meg_az_enyhules","timestamp":"2018. december. 04. 05:12","title":"Köddel érkezett meg az enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce055d3-be2e-4a08-82a9-b807d4393dcd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik videóklip lát napvilágot az Anima Sound System 2018 decemberében megjelenő Anima & Animus jubileumi kiadványáról a Jazzékiel újraértelmezésében. Mégpedig itt, a hvg.hu-n.","shortLead":"A negyedik videóklip lát napvilágot az Anima Sound System 2018 decemberében megjelenő Anima & Animus jubileumi...","id":"20181204_Talpuk_alatt_futyul_a_szel__Anima__Jazzekiel_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce055d3-be2e-4a08-82a9-b807d4393dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33acbb47-5bd1-4663-8a54-3f652d512d72","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Talpuk_alatt_futyul_a_szel__Anima__Jazzekiel_klippremier","timestamp":"2018. december. 04. 10:00","title":"Talpuk alatt fütyül a szél – Anima + Jazzékiel klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig bírták az árnyomást a budapestiek.","shortLead":"Eddig bírták az árnyomást a budapestiek.","id":"20181204_Beindult_a_fovarosi_kikoltozesi_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06c3107-360e-429e-bdf8-3dd793009c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb23704a-7a96-472e-be5b-0c7b54e73ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Beindult_a_fovarosi_kikoltozesi_hullam","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Beindult a fővárosi kiköltözési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","shortLead":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","id":"20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee0b3b-561a-455a-b5b6-4a41b5d59bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","timestamp":"2018. december. 05. 05:12","title":"Szerdán is marad még a hirtelen jött enyhe idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","shortLead":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","id":"20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5428617-1f07-4386-b0f5-437f5d95f180","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","timestamp":"2018. december. 03. 17:05","title":"Korrupt rendőrnek adta ki magát egy nő Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]