Pénteken debütál a Netflixen – és így 190 országban – A miniszter félrelép olasz változata, amely Budapesten játszódik. A karácsonyi vígjáték megvalósítása Osvárt Andrea ötlete volt, aki nemcsak producere a filmnek, de szerepel is benne. Úgy látszik, a miniszterek Magyarországon tényleg nem tudnak nem félrelépni.

Egyszerre 190 országban lett elérhető december 7-től a Netflixen debütáló Natale a 5 Stelle (nem hivatalos magyar fordításban: Ötcsillagos Karácsony) című vígjáték, amely az angol Ray Cooney 1990-ben megjelent komédiájának, A miniszter félrelépnek (Out of Order) az olasz filmes adaptációja. Aki nem ismeri a darabot, de látta annak idején Kern Andrással és Dobó Katával a magyar filmes feldolgozást, annak is ismerősek lehetnek az olasz produkció előzeteséből a jelenetek és gagek, annyi a különbség, hogy a vígjátékot az olasz aktuálpolitikai helyzethez igazították, a történetben központi szerepet kapó hullára pedig Mikulás-jelmezt adtak.

Osvárt Andrea a Natale a 5 Stelle c. filmben. © Amego FIlm

Kern András és Koltai Róbert 1997-es filmje óriási sikert aratott annak idején itthon, Dobó Katából egy pillanat alatt sztárt és szexszimbólumot csinált, és akkora nézőszámot produkált, hogy azt ma is szinte képtelenségnek látszik összesöpörni. A magyar A miniszter félrelépet 662 ezren látták, ehhez képest a Filmalap eddigi legnagyobb dobása, a Kincsem valamivel több mint 456 ezer nézőt csábított a mozikba, A viszkis pedig a 327 ezres nézőszám környékén állt meg.

A magyar film itthoni karrierje volt az egyik, de nem az egyetlen oka annak, hogy Osvárt Andreának eszébe jutott, milyen jó lenne a Cooney-komédiát adaptálni az olasz filmiparra is. Osvárt Andreát itthon elsősorban színésznőként ismerik (legutóbb a 2014-es Megdönteni Hajnal Tímeát című filmben láthattuk főszerepben, egyébként többségében olasz filmekben játszik), de AmegO Film néven egy produkciós céget is működtet Budapesten. A Natale a 5 Stellének így lett ő a hazai társproducere, az AmegO Film a vígjáték magyarországi gyártója, és nemcsak az adaptáció ötlete származik Osvárttól, de azt is neki köszönhetjük, hogy egy olasz produkciót ide csábított Budapestre filmezni.

Karácsony Budapesten

Telefonos interjúnkban azt mondta, hogy már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne, ha az olasz filmeseket valahogy el tudná hozni Magyarországra, hogy itt forgassanak.

„Olaszországban minden évben készülnek karácsonyi vígjátékok, 30 éve már, hogy minimum egy karácsonyi film bekerül a mozikba, de van, hogy kettő szokott versenyezni a nézőkért. Ezeket a filmeket olaszul cinepanettonéknak nevezik, ami annyit tesz, hogy mozibeigli vagy mozis karácsonyi édesség. Abból indultam ki, hogy annyi külföldön játszódó olasz karácsonyi filmet láttam már – tudod, ezek a tipikus Karácsony New Yorkban, Karácsony Las Vegasban, Karácsony Zürichben filmek –, hogy gondoltam, Budapesten is játszódhatna egyszer egy ilyen vígjáték. Ez volt a kiindulási pont, és azt hiszem, hogy még a Berlusconi alatt jött az ötlet, hogy vicces lenne A miniszter félrelépet olaszul is megcsinálni, hiszen elég aktuális volt anno a sztori, hogy az olasz miniszterelnök megpróbál félrelépni egy fiatal tüneménnyel egy szállodában. Elkezdtem érdeklődni, hogy ezt miként lehetne megvalósítani, és nem telt kevés időbe, de végül sikerült megvenni a jogokat az eredeti angol színdarab megfilmesítéséhez. Az olasz stáb nagyon meg végül élvezte, hogy nem kell az általuk megszokott olasz helyszíneken forgatnia” – fogalmaz a színész-producer.

Részlet a Natale a 5 Stelle c. filmből © Amego FIlm

A különbség csak annyi – teszi hozzá Osvárt –, hogy A miniszter félrelép nem egy tipikusan karácsonyi történet, de a Netflixnek – amely vállalta a film forgalmazását – tetszett az ötlet, hogy debütáljon a streaming szolgáltatón egy klasszikus cinepanettone is. Így télire fazonírozták a forgatókönyvet, és megrendelték, hogy a nyári rekkenő hőségben Budapesten essen a hó, és a megfelelő helyekre felkerüljenek a karácsonyi dekorációk is.

A Natale a 5 Stelle lesz az első olasz mozibejgli, ami nem moziban jön ki, hanem egyenesen online.

A külföldi stáb imádta Budapestet, hiszen a város legszebb részein filmezhettek. „Forgattunk a Gellért Szállóban, voltunk a Vajdahunyad várában, a budai várban, a Szabadság hídon, sok jelenetet vettünk fel a Duna-parton is. Remélem, hogy sikerült picit megváltoztatni az olaszokban, illetve akár világszerte is az előítéleteiket Magyarországgal kapcsolatban, mert nem ritkán találkozom olyannal, aki kb. annyit tud rólunk, hogy itt hideg van, meg hogy ez már a Balkán.”

© Amego FIlm

A filmben Osvárt Andrea is kapott szerepet, azt mondja, hogy ez az első olasz filmje, amelyben egy magyart karaktert kell alakítania. A filmben egy olasz politikusokból álló delegáció érkezik egy budapesti konferenciára, és ebből bontakozik ki a már jól ismert történet. A rajongók sajnálatára mondjuk, hogy a Marco Risi rendezte vígjátékban nem Osvárt az új Dobó Kata, hanem ő mellékszerepben egy gyógytornász lányt alakít. Ez a karakter volt eredetileg a magyar változatban a Hernádi Judit alakította ápolónő.

Bár a film december 7-étől itthon is elérhető a Netflixen (angol felirattal biztosan), Osvárt Andrea szerint a Natale a 5 Stelle nem annyira passzol a magyar ízléshez. Nemcsak azért, mert teli van a vígjáték az olaszországi aktuálpolitikai helyzetre való kikacsintásokkal – eleve az Öt Csillag Mozgalomra utal a cím, de konkrét élő politikusokat is kifiguráznak a filmben – hanem azért is, mert az olasz humor itthon nem annyira megy. „A magyar ízlésnek szerintem ez a film egy picit antik, klasszikus típusú vígjáték. Ráadásul Olaszországban nagyon mennek ezek a tipikus bugyuta vígjátékok, a bohóctréfás poénok, mert az olaszoknak – anélkül, hogy megbántanám őket, mondom – igazi felüdülés, ha ki lehet nevetni a másikat. Magyarországon én azt veszem észre, hogy csak elvétve veszik az olasz vígjátékokat a magyar tévék és a mozik.”

