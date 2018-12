A nemrég megjelent film sokat dobott a népszerűségén, így olyan dalokat előzött meg, mint például a Smells Like Teen Spirit a Nirvanától.

A 20. század leghallgatottabb dala lett a Bohemian Rhapsody – írja a Reuters. A Queen klasszikusa a Universal Music Group adatai szerint a nemrég megjelent film hatására az 1975-ös dal és a hozzá tartozó videóklip elérte a több mint 1,6 milliárdos lejátszást, ezzel olyan dalokat előzött meg, mint a Smells Like Teen Spirit a Nirvanától vagy a Sweet Child O’Mine a Guns N’ Rosestól.

A Reuters emlékeztet, hogy amikor a Queen előállt a dallal, senki nem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz. A zeneszám hatperces hossza és a szöveg akkoriban sok menedzsert megingatott, de az együttes kitartott.

A Universal szerint a nemrégiben megjelent film lendítette fel újra a Bohemian Rhapsody hallgatottságát. Az azonos című mű a Queen frontembere, Freddie Mercury életét dolgozza fel, a főszerepben Rami Malekkel.

A film alig néhány héttel a bemutatása után is hasít, a Universal szerint hamarosan rekordot is dönthet, és ez lehet a világ legnézettebb zenei életrajzi filmje. A film bevétele a forgalmazó szerint akár a 600 millió dollárt is elérheti.