[{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","shortLead":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","id":"20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bc9008-415a-4b7c-85f3-51192f750678","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 10. 13:48","title":"Utakat zárnak le Győrben és Pécsett, hogy tiltakozzanak a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült, az eredmények kétségesek. Elég-e egy kilátó, hogy ne költözzenek el a faluból a fiatalok?","shortLead":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült...","id":"20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c573916-b135-4364-bc1d-c27a2d2746c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","timestamp":"2018. december. 10. 11:00","title":"„Itt fogunk megpenészedni Nagyéren, de kilátó azért lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es elfoglalása, majd az amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás és a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet miatt a Nyugat sorra lépteti életbe az Oroszország elleni szankciókat. Bár a hétköznapokban – legalábbis a nagyvárosokban – alig lehet észrevenni a büntetőintézkedések hatását, hosszabb távon sokba kerülhetnek Vlagyimir Putyin országának.","shortLead":"Az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es elfoglalása, majd az amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás és...","id":"20181209_Putyin_erot_mutat_de_egyre_jobban_fajnak_Oroszorszagnak_a_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d958d-5a56-4856-8915-1c461dd217df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Putyin_erot_mutat_de_egyre_jobban_fajnak_Oroszorszagnak_a_szankciok","timestamp":"2018. december. 09. 15:00","title":"Putyin erőt mutat, de egyre jobban fáj neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","shortLead":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","id":"20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7131c62-b685-4038-a34c-2e20654802ef","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"Kézilabda: magyar siker Nancyban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","shortLead":"A francia külügyminiszter visszautasította Trump tweet-jeit.","id":"20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab774150-aa61-41b2-afef-130baad80f47","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Trump_szerint_a_franciak_valojaban_a_parizsi_klimaegyezmeny_ellen_tuntetnek","timestamp":"2018. december. 09. 20:35","title":"Trump szerint a franciák valójában a párizsi klímaegyezmény ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap alapemberei megint összeálltak.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap...","id":"20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a495f02-be9f-441f-b82a-113878d2247c","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Borókai nélkül, de újraindul a „Heti Válasz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","shortLead":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","id":"20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aba0414-7754-45da-b022-4d44c699f078","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","timestamp":"2018. december. 10. 15:52","title":"Márciusban mutatják be a digitálisan felújított Vízipók-csodapókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz. Mivel a cég több gyártót is ellát képernyőkkel, így a mobilokban már bizonyított kijelzőtechnológia több márka laptopjaiban is megjelenhet.","shortLead":"Várhatóan a jövő januári CES-en mutatja be a Samsung az első olyan notebookot, amelynek már 4K OLED kijelzője lesz...","id":"20181210_samsung_elso_4k_oled_kijelzos_notebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a023c49-2b8c-44c4-b2c5-a4637412f147","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_elso_4k_oled_kijelzos_notebook","timestamp":"2018. december. 10. 08:03","title":"Ez látványos lesz: komoly változás jön jövőre a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]