Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42de1dfb-b043-4d02-a55a-e33b0a78608f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint már napi egy kis pohár narancslé jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint már napi egy kis pohár narancslé jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20181210_demencia_demens_idoskori_demencia_narancsle_gyumolcsle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42de1dfb-b043-4d02-a55a-e33b0a78608f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5578c004-3512-4439-91f5-3c025c403b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_demencia_demens_idoskori_demencia_narancsle_gyumolcsle","timestamp":"2018. december. 10. 16:33","title":"Megvan a demencia ellenszere? A tudósok szerint már napi egy pohár narancslé csodákat tehet az aggyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége, a pénzügyi vezető februárban újra bíróság elé áll. ","shortLead":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége...","id":"20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75b8c1-230b-4bae-a642-b75cd6f815c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 12. 08:03","title":"Kétmilliárd forintos óvadékért kiengedték a Huawei letartóztatott vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb67978-200e-4af1-b478-da2579b03191","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Orban_all_ott_mint_egy_faszent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb67978-200e-4af1-b478-da2579b03191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c50d7-ed35-4347-aa93-07e6c5ed5513","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_all_ott_mint_egy_faszent","timestamp":"2018. december. 12. 11:07","title":"\"Orbán áll ott, mint egy faszent\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint az várható volt, a keddre tervezett Brexit-szavazás elhalasztása a brit parlament alsóházában lenyomta a fontot. Az amerikai dollárhoz viszonyítva húszhónapos mélyponton áll a fizetőeszköz.","shortLead":"Amint az várható volt, a keddre tervezett Brexit-szavazás elhalasztása a brit parlament alsóházában lenyomta a fontot...","id":"20181210_Gyengul_a_font_a_dollarral_es_az_euroval_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26eeda-06a3-46dc-9ae5-69dbbd77971f","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Gyengul_a_font_a_dollarral_es_az_euroval_szemben","timestamp":"2018. december. 10. 17:44","title":"Gyengül a font a dollárral és az euróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett, miután a Fidesz csak egy botrányos parlamenti ülésen tudta átnyomni a rabszolgatörvényt.","shortLead":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett...","id":"20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd25d8d-766e-4a3c-945a-ac1cccd32c76","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","timestamp":"2018. december. 12. 15:30","title":"Elemzés: az ellenzék végre nem volt ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az Egyesült Királyságban és Mexikóban is új márkanevet védetett le, amihez rögtön három elnevezést is bejegyeztettek.","shortLead":"A Samsung az Egyesült Királyságban és Mexikóban is új márkanevet védetett le, amihez rögtön három elnevezést is...","id":"20181211_samsung_rize_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29bac1-88d7-4de8-acf4-6582da72f93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_rize_okostelefon_android","timestamp":"2018. december. 11. 09:33","title":"Titokzatos nevet jegyeztetett be a Samsung, így hívhatják a jövő mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","id":"20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcaa86d-262b-4852-bf3d-08c7da59c46f","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Nem véd meg a demenciától a keresztrejtvény vagy a sudoku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]