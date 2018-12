Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre és arra, hogy hallhatóvá tegye a külső hangokat.","shortLead":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre...","id":"20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d24ba-617c-4c24-b647-85c322d94db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","timestamp":"2018. december. 12. 20:03","title":"Megelőzheti a halálos baleseteket a Samsung új fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea751d4c-d6a0-4cba-a67c-fad75416acda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi jelenet igencsak kiakasztotta a közvéleményt Lengyelországban, ahol az eset történt.","shortLead":"Az alábbi jelenet igencsak kiakasztotta a közvéleményt Lengyelországban, ahol az eset történt.","id":"20181212_autos_video_mentoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea751d4c-d6a0-4cba-a67c-fad75416acda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84dea68-abad-4ef6-9a66-36e0fdff33c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_autos_video_mentoauto","timestamp":"2018. december. 13. 04:04","title":"Teljesen érthetetlen ez a furgonos, aki nem hajlandó elengedni a mentőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.","shortLead":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak...","id":"20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b204837-00b8-4f26-9702-4d5139a93ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. december. 12. 14:03","title":"Más, mint a Samsungé: ilyen lehet az LG összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorelhárítók és a rendőrség megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.","shortLead":"A terrorelhárítók és a rendőrség megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.","id":"20181212_Dontott_a_kormany_a_TEK_az_utcara_vezenyelte_a_jarmuveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1ba98b-2a5f-4c78-b28f-be26b2f86056","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Dontott_a_kormany_a_TEK_az_utcara_vezenyelte_a_jarmuveit","timestamp":"2018. december. 12. 18:12","title":"Strasbourgi terror: utcán a TEK járművei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","shortLead":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","id":"20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae5beb-83c8-4640-858b-89be4dbd7759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","timestamp":"2018. december. 11. 18:05","title":"Rákkeltő anyagot talált a Greenpeace a XVIII. kerületi kutakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","shortLead":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","id":"20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06f1635-f31a-444d-b9d0-d305386c168b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","timestamp":"2018. december. 11. 17:35","title":"Itthon összerakott fegyverek kerülnek a magyar katonák kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire tartja véleménybuborékban a felhasználókat. A nemrég publikált tanulmányuk szerint sokkal jobban, mint azt eddig gondolták.","shortLead":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire...","id":"20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db445b-37e3-4d76-8775-cdfe84b19b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","timestamp":"2018. december. 12. 12:03","title":"Jól van ez így? Akkor is megjegyez minket a Google, ha kijelentkezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","shortLead":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","id":"20181212_passat_volkswagen_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3413b21-d6ad-458d-86f6-9f656c2aa121","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_passat_volkswagen_2020","timestamp":"2018. december. 12. 16:25","title":"Az amerikaiaknak már megmutatták a frissített Volkswagen Passatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]