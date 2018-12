A népszerűségét mind a lemezei, mind az élő koncertjei kapcsán öt évtizede őrző művész most, 77 évesen is kifejezetten aktív, a közönség rajongása mellett az egész világon a kritikusok is elismerik zenei munkásságát és koncert teljesítményét.

Tom Jones zenei érdeklődése rendkívül széles skálán mozog. Bár olyan dalok kapcsán vált ismertté, mint az It’s Not Unusual, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, de évtizedekkel később már a Kiss és az If I Only Knew dalai vezették a listákat.

Egyike azon művészeknek, akik létrehozták a rhythm & blues műfaját, soul behatással. Legsikeresebb albuma pedig karrierje 35. évfordulóján, 1999-ben jelent meg, amelyen mások dalait dolgozta fel, és végül több mint 5 millió példány talált gazdára belőle világszerte.

Sir Tom Jones valóban egy élő legenda, egyike azon kevés művészeknek, akiknek a karrierje még a modern popzene hajnalán kezdődött, és a mai napig figyelemreméltó lemezeket készít, és felejthetetlen koncerteket ad.