[{"available":true,"c_guid":"048e3604-ac90-49c2-a0f8-22e9be0a7316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-24 nevű állami televízió úgy konferálta fel a Proyektoria konferencia egyik látványosságát, mintha az valódi robot lenne.","shortLead":"A Russia-24 nevű állami televízió úgy konferálta fel a Proyektoria konferencia egyik látványosságát, mintha az valódi...","id":"20181213_robotika_oroszorszag_kiborg_russia_24_robot_boris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048e3604-ac90-49c2-a0f8-22e9be0a7316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a774c0-8624-4f18-a2f7-6722c8bb4f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_robotika_oroszorszag_kiborg_russia_24_robot_boris","timestamp":"2018. december. 13. 14:33","title":"Modern robotot mutatott be az orosz állami tévé, de kiderült, hogy csak egy jelmezbe öltözött ember volt az – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","shortLead":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","id":"20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dfc1b-249e-41e0-aeb0-57611e718f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 14. 05:55","title":"20 centi hó is eshet délen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c0472d-650c-4aa7-9c05-88ab0eca4ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","timestamp":"2018. december. 14. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár - december 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít a részben víz alá került város leleteire.","shortLead":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít...","id":"20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee54f20c-a860-43a7-97de-7d5fd408c4c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","timestamp":"2018. december. 14. 06:54","title":"Víz alatti múzeumot építenek a kétezer éves civilizáció kincseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","shortLead":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","id":"20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2b80a-b8d6-4a58-8e44-c341fbff8df4","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Világbajnok dartsos érkezik a budapesti gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lánczi András néhány éve a polgári engedetlenség létjogosultságáról beszélt olyan esetekben, amikor a parlamenti többség nem érti, hogy miért nem lehet megcsinálni valamit.","shortLead":"Lánczi András néhány éve a polgári engedetlenség létjogosultságáról beszélt olyan esetekben, amikor a parlamenti...","id":"20181213_Orban_egykori_tanacsadoja_arrol_beszel_hogyan_kell_nekimenni_egy_ilyen_rendszernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1334a007-cb6a-4c07-ac63-f24470d1a367","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Orban_egykori_tanacsadoja_arrol_beszel_hogyan_kell_nekimenni_egy_ilyen_rendszernek","timestamp":"2018. december. 13. 13:57","title":"Orbán egykori tanácsadója arról beszél, hogyan kell nekimenni egy ilyen rendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy imádkozzon hozzá.","shortLead":"Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy...","id":"20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a3491e-089b-45c2-8399-0dce73007655","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Rettegesben_tartotta_a_gyermekotthon_lakoit_egy_testverpar","timestamp":"2018. december. 14. 11:49","title":"Rettegésben tartotta a gyermekotthon lakóit egy testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]