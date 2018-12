Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","shortLead":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","id":"20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eedf76c-41d0-47ba-bb77-844e39a2a743","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","timestamp":"2018. december. 13. 22:05","title":"Strasbourg után: megerősítették a római Colosseum és Forum Romanum védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa fizetett provokátorokról beszél.","shortLead":"A Fidesz politikusa fizetett provokátorokról beszél.","id":"20181212_Kosa_Lajos_nem_erez_nepharagot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cef5e3-a58d-47dc-b549-c211b1f833d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kosa_Lajos_nem_erez_nepharagot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 17:22","title":"Kósa Lajos nem érez népharagot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint nem tudnak segíteni. Sneider Tamás ma szakszervezeti vezetőkkel tárgyal, hogy álljanak már élére a tiltakozásoknak, ahogy \"egy a dolgozókat érintő törvény elleni fellépésnél normálisan illene\".","shortLead":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint...","id":"20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0459669-a9ec-4fe1-bd64-4b3855b268cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","timestamp":"2018. december. 14. 11:40","title":"Vidékről mozgósít a Jobbik további tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cb3dcc-2351-48f6-84c4-229cc39db4ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati cég évekig engedte közvetlenül a földbe a veszélyes iszapot.","shortLead":"Egy önkormányzati cég évekig engedte közvetlenül a földbe a veszélyes iszapot.","id":"20181213_Engedely_nelkul_raktak_le_az_olajiszapot_amelybol_rakkelto_anyag_szivargott_a_XVIII_keruleti_kutakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cb3dcc-2351-48f6-84c4-229cc39db4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35f1dd9-8f1f-4177-8032-293cba8448a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Engedely_nelkul_raktak_le_az_olajiszapot_amelybol_rakkelto_anyag_szivargott_a_XVIII_keruleti_kutakba","timestamp":"2018. december. 13. 20:56","title":"Engedély nélkül rakták le az olajiszapot, amelyből rákkeltő anyag szivárgott a XVIII. kerületi kutakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes felfrissülési lehetőség.","shortLead":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes...","id":"20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dc8af-ee30-4172-a2e7-ff5e1df6a435","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","timestamp":"2018. december. 13. 13:15","title":"Megmutatjuk a tökéletes délutáni alvás titkát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról tárgyalnak. ","shortLead":"A mai lesz az Országgyűlés idei utolsó ülése; a képviselők két bírósági szervezet és az ügyészség tavalyi beszámolóiról...","id":"20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf2e-e975-4662-a26b-e381e787b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36dad6c-e7d8-46d8-bf8b-e53acb939ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_parlament_orszaggyules_zaroules_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 07:19","title":"Utoljára ülésezik a parlament, újabb tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]