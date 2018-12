Az X-Faktor műfaja elvileg egy tehetségkutató, ahol a legjobb hangú előadót keresik. Másrészt viszont egy show műsor, ami a nézők szórakoztatását tekinti fő céljának. A nézettségi mutatók és persze a rengeteg pénzes sms begyűjtése a siker kritériuma. A döntőben már kizárólag a nézői szavazatok alapján dőltek el a kiesések.

A show-t a mentorok viszik leginkább, őket azért szerződtette a csatorna, hogy mondjanak jókat, balhézzanak, sírjanak, tapsoljanak, hogy a teletöltsék a bulvárlapokat.

Van persze más dolguk is: ők mentorálják az előadókat, segítik abban, hogy eljussanak a döntőig. Ebben egyébként idén ByeAlex volt a legjobb, ő tudja, hogy nem feltétlenül a legjobb győz, hanem az, aki megnyeri a közönséget. Akárcsak az Éhezők viadalában. Valószínűleg nem független attól, hogy az ő mentorált csapataiból kettő is bejutott a döntőbe, hogy már a műsor alatt készítetett nekik videoklipeket, amik a Youtube-on elképesztő nézettséget értek el.

Nem vitatnánk, hogy a háttérben is fontos szakmai munka folyik, és ebben nyilván Gáspár Laci is sokat adhatott a mentoráltjainak, de a döntőbe a két duó előnnyel indult Tamáska Gabihoz képest a profibb marketingnek köszönhetően. Ki is esett. De ne szaladjunk előre.

Első kör

Az első körben mindenki azt a dalt énekelte, amellyel a legelső válogatóra érkezett. Az USNK saját, Intro című számát: ezt a meghallgatáson még bemutatkozásnak szánták, de ma már valószínűleg mindenki ismeri a nevüket.

A 21 éves Filep Kund és a 22 éves Laskay Nimród ma este is kirobbanó formában érkeztek a színpadra, a kolozsvári srácok szinte végig a verseny legnagyobb esélyesei voltak.

A USNK-t Tamáska Gabriella dala követte: ő a válogatón Lucas Graham dalával jutott tovább.

Gáspár Laci mentoráltjának kétségtelenül remek hangszíne van, sokszor azonban nem olyan dalt kapott, amelyben megmutathatta volna, mennyire tud énekelni. A 20 éves Gabi a verseny során Charlie-t és Aretha Franklint is énekelt már, a döntőben énekelt első dalában pedig sok helyen csúszkált, de ezt talán csak az izgalom tette.

A Stolen Beat ByeAlex és Majka közös, "u, u, u" című számával jött az első válogatóra, a táborban pedig mindkét feladatot jól teljesítették. Az énekes, Búzás Bence mindössze 15 éves, a formáció másik tagja, Latyák Bence pedig 19.

Az "u, u, u" a döntőben is jól szólt, kapott egy kis ráncfelvarrást, a srácok pedig - úgy tűnik - egy jó fodrászt.

Második kör

A második körben saját, illetve a mentoruk dalával jelentkeztek a versenyzők. Tamáska Gabi Gáspár Laci szerzeményével felidézte a búgó hangú Amanda Leart, és arról énekelt, hogy el kell mennie távol. Nem volt rosszabb, mint bármely popdal a magyar mezőnyben, de jobb se. A zsűrinek bejött, de ma úgy tűnik, minden tetszik nekik. Valószínűleg ezt kérték tőlük a show rendezői.



ByeAlex állandóan az anyukáját emlegeti, így tett a USNK felkonferálásánál is. Az erdélyi fiúk egy nagyobb szabású produkcióval készültek by Alex. Nem volt most annyira ütős, mint ahogy megszoktuk tőlük, még a mentoruk is felfedezett valami hibát. Gáspár Lacit viszont meglepte, hogy nem voltak elég lazák. Mi nem értettük a dal szövegét, ahogy mint megtudtuk, ByeAlex mamája sem.



A Stolen Beatnek is ByeAlex írt dalt, ami a szerző szerint előrevetíti a duó jövőjét. „A szíveknek az Instáján látszik, hogy te bántottál” – szólt a refrén. Azért reméljük, nem ez lesz a duó jövője. A fiúknak továbbra is olyan bocshogyélek a kiállása. A zsűrinek tetszett a produkció, szerintük megérkezett a zenekar.

A közönség egy sztrávendégen és sok reklámon túl e ponton szavazataival eldöntötte, ki lesz a harmadik helyezett, azaz, ki nem folytathatja a küzdelmet a győzelemért.

A nézők szavazatai alapján a Stolen Beat és a USNK jutott tovább. Tehát Tamáska Gabi lett a 2018-as X-Faktor harmadik helyezettje, egyben a legjobb énekesnője.

Harmadik kör

Az új körben lenullázták az eddig beérkezett szavazatokat, ByeAlex pedig megköszönte a nézőknek, hogy a csapatait juttatták a döntőbe.

A kört a USNK nyitotta, a dal előtti kisfilmben elmondták, ByeAlex biztatta őket arra, hogy ne feldolgozásokkal, hanem saját számokkal küzdjenek a fődíjért. A közös munka alatt jó barátságba kerültek mentorukkal, aki maga is beszállt a dalok írásába.

Az új dalban - amely a beharangozó szerint a múltjukról szól - megint ment a darálás, de pontosan, hiba nélkül nyomták végig a számot, az előadás felétől kezdve háttértáncosok turbózták a látványt. A zsűritagok nem titkolták, hogy nekik drukkolnak, Gáspár Laci azt is hozzáfűzte, hogy imádja, mikor a fiúk angolul rappelnek, és bár nem ért belőle semmit, nagyon tetszik neki a szöveg. Mint kiderült, a USNK új lemezére ez a dal is fel fog kerülni.

A Stolen Beat egy igazi klasszikushoz nyúlt, a Gyöngyhajú lánnyal folytatta a harmadik kört. A kisfilmben elmondták, azért szeretnék megnyerni az X-faktort, mert szükségük van arra a löketre, amit ez a győzelem adhat nekik.

A dal kicsit hamiskásan kezdődött, de ne felejtsük el, hogy Búzás Bence az egész verseny alatt megbízható színvonalon énekelt, és kétségtelenül a mezőny egyik legjobb hangja volt az övé: a produkció ettől függetlenül sajnos nem volt valami dinamikus. Gáspár Laci nem volt lenyűgözve a produkciótól, Gigi szerint nem volt meg az érzelmi töltet a dalban.

Közös többszörös

A két döntős duó azután egy-egy mentorral jelentkezett közös dallal. Először a Stolen Beat lépett fel Puskás Petivel és a Biebers-szel. Kifejezetten jól állt nekik a megszokott produkciókhoz képest pörgősebb parti dal. Mondhatni, Puskás mentor hozott egy kis energiát a buliba.

Az USNK-hoz Radics Gigi szállt be. Az énekesnő-mentor kedvenc dalát adták elő, a See you againt, Wiz Khalifa és Charlie Puth slágerét. És robbant a színpad, nagyon jól kiegészítette egymést a díva és a két rapper. A stúdió is tombolt, alig tudtak megszólalni a fellépők.

És akkor jött a telefonos szavazatgyűjtés, addig is Dér Heni, Opitz Barbi, Herceg és Missh énekelt, meg jöttek visszatekintések, hirdetések.

Mindezek után a nézői szavazatok alapján eldőlt, ki a 2018-as X-Faktor győztese.

És az a USNK lett.

Ők léphetnek fel a 2019-es Sziget Fesztiválon is.

© RTL Klub