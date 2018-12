Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két duó és egy énekes jutott a döntőbe. A mentorok felől nézve: ByeAlex csapott össze Gáspár Lacival. Végül a nézők döntöttek. Újra egy zenekar lett a győztes.



","shortLead":"Két duó és egy énekes jutott a döntőbe. A mentorok felől nézve: ByeAlex csapott össze Gáspár Lacival. Végül a nézők...","id":"20181215_Vege_megvan_az_idei_XFaktor_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051003a-1a37-4776-aee8-e4e59a28bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Vege_megvan_az_idei_XFaktor_gyoztese","timestamp":"2018. december. 15. 23:23","title":"Vége: megvan az idei X-Faktor győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki a tartós sztrájkot is elképzelhetőnek tartja.\r

","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar...","id":"20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69678c7-b45e-4855-ae27-205d6c46e2ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 13:47","title":"Az államfőnél tiltakozott a szakszervezetek szövetsége a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","id":"20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc61b2-3088-4dc1-8f31-15e121c23bf3","keywords":null,"link":"/elet/20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","timestamp":"2018. december. 15. 12:39","title":"Erre is gondoljon, ha karácsonyi fénydekorációt vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt, hanem a csótányokkal etetik meg. A szakértők szerint így naponta akár 50 tonna konyhai hulladékot is újra lehet hasznosítani.","shortLead":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt...","id":"20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22dd90-2888-4e1d-8865-7dbe2b02a22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","timestamp":"2018. december. 15. 12:03","title":"Úgy tűnik, van a megoldás az ételpazarlásra, csak egy kicsit gusztustalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]