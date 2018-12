Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a maga szokásos módján reagált: azt írta, semmit sem jelent, hogy távozott az Iszlám Állam (IS) ellen harcoló nemzetközi koalícióba delegált amerikai csúcsképviselő.","shortLead":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald...","id":"20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c29f8d6-02ba-4524-9356-3de51ea3c6d7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","timestamp":"2018. december. 23. 11:59","title":"Újabb magasrangú diplomata hagyta ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ed0818-97fb-4060-8369-ebb17085fea5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben kétszer is megdőlt a hazai áramfogyasztási rekord.","shortLead":"Decemberben kétszer is megdőlt a hazai áramfogyasztási rekord.","id":"20181223_Zabalja_az_aramot_a_diszkivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73ed0818-97fb-4060-8369-ebb17085fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd56d2d-4874-41b4-bde8-16b9cfd4cbf3","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_Zabalja_az_aramot_a_diszkivilagitas","timestamp":"2018. december. 23. 09:42","title":"Zabálja az áramot a díszkivilágítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"met.hu","category":"elet","description":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","shortLead":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","id":"20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088f3bc8-b5e8-41da-ab78-47d5e9e45ddd","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","timestamp":"2018. december. 23. 09:33","title":"Ma is lesz eső, de nem mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cd9e7d-f436-4346-a3e9-88dce6f921b1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány éve a fenyőállítás-ajándékcsomagolás-kontrollvesztett bejglifalás-apatikus Reszkessetek betörők-bámulás kör egy új karácsonyi tevékenységgel bővült: a karácsonyfa fotójának kiposztolásával, és mások kiposztolt fáinak nézegetésével. ","shortLead":"Néhány éve a fenyőállítás-ajándékcsomagolás-kontrollvesztett bejglifalás-apatikus Reszkessetek betörők-bámulás kör...","id":"20181224_Ezert_ne_posztolja_a_karacsonyfaja_fotojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24cd9e7d-f436-4346-a3e9-88dce6f921b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8a1bd9-4d46-4414-9cf0-6dc0a042f1fa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181224_Ezert_ne_posztolja_a_karacsonyfaja_fotojat","timestamp":"2018. december. 24. 15:10","title":"Ezért ne posztolja a karácsonyfája fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber vezérigazgatója szerint megtanulhatná minden vállalat, hogy ha megosztunk valamit a neten, az nem azt jelenti, hogy mindenkire tartozik.","shortLead":"A Viber vezérigazgatója szerint megtanulhatná minden vállalat, hogy ha megosztunk valamit a neten, az nem azt jelenti...","id":"20181222_viber_vezerigazgato_facebook_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427a2506-363c-4168-951a-3100c841ec31","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_viber_vezerigazgato_facebook_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 22. 18:03","title":"Beszólt a Viber-főnök a Facebooknak, amiért az sorozatosan kiadja a felhasználóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8f943-f766-4ffd-8648-2d51edd9c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ritka leletre bukkantak régészek a Vezúv 79-ben történt kitörése nyomán elpusztult Pompeji közelében: három ló maradványait találták meg.","shortLead":"Ritka leletre bukkantak régészek a Vezúv 79-ben történt kitörése nyomán elpusztult Pompeji közelében: három ló...","id":"20181224_felszerszamozott_lovat_talaltak_pompeji_romjai_kozott_lelet_regeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a8f943-f766-4ffd-8648-2d51edd9c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef993bd-b2c8-4872-a2d8-cb82a2791762","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_felszerszamozott_lovat_talaltak_pompeji_romjai_kozott_lelet_regeszek","timestamp":"2018. december. 24. 16:39","title":"Különleges lelet: felszerszámozott lovat találtak Pompeji romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a huszadik századot elvesztette, de a huszonegyediket meg akarja nyerni - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypárti lap hétfői számában megjelent karácsonyi interjúban.","shortLead":"Magyarország a huszadik századot elvesztette, de a huszonegyediket meg akarja nyerni - nyilatkozta Orbán Viktor...","id":"20181224_Orban_Viktor_karacsonyi_interjuja_a_Magyar_Idokben_Magyarorszag_megindult_felfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf14aa-8591-40b5-89c4-058c8ec6855c","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Orban_Viktor_karacsonyi_interjuja_a_Magyar_Idokben_Magyarorszag_megindult_felfele","timestamp":"2018. december. 24. 08:37","title":"Orbán Viktor karácsonyi interjúja a Magyar Időkben: “Magyarország megindult felfelé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]