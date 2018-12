Leonardo vagy nem Leonardo? – ez a kérdés több mint egy évszázada foglalkoztatja a Szépművészeti Múzeum szakembereit, akik szeretnének fényt deríteni a Ferenczy István szobrászművész hagyatékából 1914-ben a múzeum tulajdonába került bronzszobor körüli rejtélyre. A válasz többször változott. Volt, hogy a mű egyértelmű Leonardo-címkével fő helyen szerepelt az állandó kiállításon, és volt, hogy szinte megszégyenítve húzódott meg a hatalmas épület valamelyik eldugott folyosóján, mert még az is megkérdőjeleződött, hogy egyáltalán Leonardo korában készült.

Dokumentumokkal, köztük Leonardo feljegyzéseivel is igazolható, hogy a reneszánsz művészt foglalkoztatta a szobrászat. De ezen iratok nélkül is bizonyosak lehetnénk abban, hogy Leonardo szobrászként is megmutatta magát. Nehéz elképzelni a reneszánsz korszakos mesteréről – aki szinte mindennel foglalkozott, ami kiváló elmével és alkotótehetséggel létrehozható volt –, hogy éppen ebben, a korában népszerű műfajban ne próbálta volna ki magát. A kétkedést inkább az okozza, hogy nem maradt az utókorra egyetlen olyan szobor sem, amelyről egyértelműen megállapítható lenne: Leonardo saját kezű műve. Erre a címre több jelölt is akadt az idők folyamán – például a New York-i Metropolitan Museum és az írországi Limerickben lévő Hunt Museum is őriz egy-egy, Leonardo-műként szóba jöhető alkotást –, ám esetükben jóval nagyobbak a kérdőjelek.

Az eredetiség megállapítását célzó vizsgálatok három – forrás-, stíluskritika és természettudományos – irányban folyhatnak. A budapesti lovas szobor ügyében mindhárom területen bevetették a nehéztüzérséget. Az olasz tudósok főként a mű alkotójának megállapítására utaló dokumentumok – például egykori gyűjteményi leltárak, adásvételi szerződések – felkutatásában, az amerikaiak, technikai felszereltségüknek köszönhetően, a tudományos eljárások, így az anyagvizsgálatok terén jeleskednek. Idehaza a művészettörténészek elsősorban az alkotóra jellemző, egyedi és jól felismerhető stílusjegyek beazonosításában értek el figyelemre méltó eredményeket. Kiértékelésük évtizedek óta nemzetközi együttműködés keretében folyik, hiszen a Leonardo-szobrok rejtélye világszerte foglalkoztatja a szakembereket.

A legújabb eredményeket összefoglaló, angol nyelvű tanulmánykötet éppen a mostani budapesti kiállítás előestéjén jelent meg a Szépművészeti Múzeum gondozásában, a kurátor, Kárpáti Zoltán szerkesztésében és bevezető tanulmányával.

Annak, hogy a széles körű kutatások máig nem hoztak teljes bizonyosságot, egyszerű oka van. A stíluskritika és a természettudományos vizsgálatok eredményeinek elemzése összehasonlításon alapul. Jelen esetben viszont hiányzik az összehasonlítási alap, így hiába tudható ma már például ezreléknyi pontossággal a budapesti Lovas bronzötvözetének összetétele, nem lehet megállapítani, hogy ez megfelel-e a Leonardo által használt anyag összetételének. Ezek a kutatások mégis igen fontosak, mert eddig nem született olyan eredmény, amely kizárná, hogy Leonardo az alkotó. A stíluskritika a reneszánsz művész lovas témájú rajzainak, lovas szobrokhoz szánt terveinek elemzéséből indulhatott ki, míg az anyagvizsgálatok a mű keletkezésének korát határozták meg, bebizonyítva, hogy az Leonardo munkásságának idejére esik.

Sokféle nézet létezett a budapesti szobor koráról, amíg a mai eszközök nem álltak rendelkezésre, amelyek a mű korának és anyagösszetételének pontosítása mellett képet adnak alkotójának technikájáról, a mű elkészítésének menetéről is. Ferenczy, talán a reneszánszban ritka zöld patina miatt is, még antik görög szobornak gondolva vásárolta meg Rómában, valamikor 1818–1824 között. Vélhetően nem túl magas áron, hiszen a nagy klasszicista szobrász, Bertel Thorvaldsen műhelyében dolgozó „pályakezdőként” az anyagi lehetőségei szerények voltak. Később viszont az is felmerült, hogy a szobor XIX. századi másolat, a gyanút csak a washingtoni National Galleryben 2009-ben rendezett kiállításhoz kapcsolódóan elvégzett vizsgálatok oszlatták el.

Hogy kinek a műve a budapesti Lovas, valószínűleg soha nem lesz teljes bizonysággal megállapítható, ám, mint Kárpáti Zoltán hangsúlyozza a kiállításhoz készült katalógusban, a kérdés nem csak úgy tehető fel, hogy a szerzőség mennyire igazolható egzakt tudományos módszerekkel. Egy mű lehetséges alkotójának kilétére nemcsak tényszerű állításként tekinthetünk, hanem olyan hipotézisként is, ami új utakat nyithat a mű interpretációja felé, ösztönzi az alkotás körül zajló párbeszédet – hangsúlyozza a művészettörténész. Ez a felfogás könnyebben érvényesülhet a mai múzeumi gyakorlatban, ami már nem feltétlenül bizonyosságot kíván a látogatók elé tárni, hanem felvállalja a dilemmák bemutatását is.

Feltáruló ajtók

A reneszánsz motívumokkal dúsan díszített, 150 négyzetméteres Michelangelo-termet, ahol most a Leonardo-kiállítás megnyílik, az 1950-es években elzárták a látogatók elől. „Valamikor az 1970-es években egy álmennyezettel durván kettéosztották, arra pedig végképp nincs mentség, hogy szórópisztollyal akkurátusan lefújták a díszítőfestést is” – mondja Mányi István építész, a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójának tervezője. „A műtárgyak és látogatók helyett a bérelszámolók vették birtokukba” – teszi hozzá Baán László, a múzeum főigazgatója. Tovább a cikkhez. A Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka © Fazekas István

A mostani tárlaton – amely műfaji meghatározása szerint kamarakiállítás, ám a művek biztosítási értéke sok megatárlatéval vetekedhet – a lovas szobor mellett 14 további műalkotás és egy lovas témájú római érem-összeállítás látható. Utóbbi és egy hellenisztikus művész bronza a téma korai előzményeit mutatja be, míg Leonardótól számos lovas témájú rajz kínál lehetőséget a szoborral történő egybevetésre. Többségüket a windsori Royal Collection, a brit királyi gyűjtemény kölcsönözte a tárlatra.

Megkülönböztetett figyelmet érdemel a Louvre-ból érkezett toll- és tintarajz is, amelyen először lehet találkozni a budapesti kisbronzon szintén megörökített ágaskodó ló motívumával. A rajzok egyike, az 1490–1493 körül készült Lólábtanulmányok a Szépművészeti Múzeum saját gyűjteményéből való, csakúgy, mint Giovanni Francesco Rustici Szent György és a sárkány című márványreliefje. Az utóbbi alkotójában, a mesterrel munkakapcsolatban állt, de nála egy nemzedékkel fiatalabb művészben sokan Leonardo szobrászi elgondolásainak leghitelesebb közvetítőjét látják. Rustici neve korábban a budapesti Lovas szerzőjeként is felmerült, míg azt a varázslatos szépségű terrakotta csatajelenetét, amit a Louvre szintén kölcsönadott a mostani tárlatra, sokáig Leonardóénak tartották.

A budapesti Lovas ritkán látható idehaza, hiszen eddig is a gyűjtemény legtöbbet kölcsönzött műtárgyai közé tartozott, 2019-hez, a művész halálának 500. évfordulójához közeledve pedig különösen hosszú a várakozók sora. Függetlenül attól, hogy posztamensének táblácskáján „Leonardo da Vinci” vagy „Leonardo da Vincinek tulajdonítva” szerepel.

