Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","shortLead":"Még a szilveszteri petárdázást nem bírta, akkor szökött meg. ","id":"20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9c930c-3ea8-47fd-a50e-80c0f2a829e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a833f4b-d532-47b2-8ed9-f81ac223b0a1","keywords":null,"link":"/elet/20190105_Sziklafalrol_mentettek_egy_megremult_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 21:04","title":"Sziklafalról mentettek egy megrémült vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult volna.\r

\r

","shortLead":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult...","id":"20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844de68a-e7fc-42aa-892e-78258b1cbe78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","timestamp":"2019. január. 06. 17:58","title":"Berlinbe készül reggel, vagy onnan utazna el? Baj van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","shortLead":"Felavatták vasárnap Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisát, ahol éjfélkor megtartják a kopt karácsonyi misét.","id":"20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f9047c-b699-4da2-b8b1-20267bcf47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650ff37c-4832-43b7-acf3-068d75178033","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Megnyilt_Egyiptom_legnagyobb_kopt_katedralisa","timestamp":"2019. január. 06. 20:30","title":"Megnyílt Egyiptom legnagyobb kopt katedrálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek, de az emberölés miatt korábban kiszabott jogerős fegyházbüntetése elől álnéven, hamis okmányokkal bujkálva mintegy három éven át kábítószer termesztésből és kereskedelemből élt.","shortLead":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás...","id":"20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eb427e-8a9b-44e1-bf56-741620cca6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","timestamp":"2019. január. 07. 10:11","title":"Gyilkolt, majd hamis papírokkal bujkált és drogtermesztésből élt - elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már török tulajdonban van; Belgiumban aggódnak, hogy egyre több csokimanufaktúra kerül külföldi kézbe.","shortLead":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már...","id":"201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce7aca-90a1-4455-b6ce-2f6116c54609","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","timestamp":"2019. január. 06. 20:00","title":"Édes élet: egy belga klasszikus kalandjai a törökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak az alkotásokra.



","shortLead":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak...","id":"20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941c6ee3-c669-40ce-96c0-8830d3075e29","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","timestamp":"2019. január. 07. 10:19","title":"A Sose halunk meg nyerte az ingyenmozi-akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89408e20-1eb0-47f6-b83b-ff92ed6ba636","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Telefonos segítséggel jutottak ki az erdőből az eltévedt túrázók. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint az idős házaspár Bánkúton sétált, amikor valamiért letértek a túraösvényről.","shortLead":"Telefonos segítséggel jutottak ki az erdőből az eltévedt túrázók. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint az idős...","id":"20190106_Telefonos_segitseggel_jutottak_ki_az_erdobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89408e20-1eb0-47f6-b83b-ff92ed6ba636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd80dc-fda2-42e5-a63a-4b9b316fb466","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Telefonos_segitseggel_jutottak_ki_az_erdobol","timestamp":"2019. január. 06. 19:09","title":"Telefonos segítséggel jutottak ki az erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]