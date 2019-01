Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek ultimátumot adtak Orbánéknak. ","shortLead":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Halvány vonulás követte a meggyőző tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2019. január. 07. 07:22","title":"Mennyire jár közel a kiégéshez? 8+1 jel, amire figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerinte Soros György hadrendbe állította magyarországi embereit.","shortLead":"Szerinte Soros György hadrendbe állította magyarországi embereit.","id":"20190106_Sajatos_magyarazatot_adott_a_Fidesz_frakciovezetoje_a_szombati_tuntetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b952115-5c39-4c37-a5a2-e25ea5d7e1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Sajatos_magyarazatot_adott_a_Fidesz_frakciovezetoje_a_szombati_tuntetesre","timestamp":"2019. január. 06. 11:16","title":"Sajátos magyarázatot adott a Fidesz frakcióvezetője a szombati tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","shortLead":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","id":"20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf0884-90e7-41a7-b00b-376f2a92761e","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","timestamp":"2019. január. 06. 08:53","title":"Természeti katasztrófa a Fülöp-szigeteken: az áldozatok száma megduplázódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton egy helyet javítvaa 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton egy helyet javítvaa 35. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.\r

","id":"20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57591e8-f52a-49e1-9066-e3e102571c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135b35d-6854-4bfd-86a2-edbd09c9612c","keywords":null,"link":"/sport/20190107_fucsovics_marton_karriercsucs_vilagranglista","timestamp":"2019. január. 07. 10:05","title":"Karriercsúcson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, sok a sérült.","shortLead":"Többen meghaltak, sok a sérült.","id":"20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2888934b-60e8-4d57-aeb9-1482648fc7b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Felborult_egy_turistakkal_teli_emeletes_busz_Thaifoldon","timestamp":"2019. január. 06. 08:42","title":"Felborult egy turistákkal teli emeletes busz Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]