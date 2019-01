Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","shortLead":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","id":"20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2779002-d73d-4b77-b4cc-9bd861cbe9d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Nem titkolhatja tovább az Exxon, mekkora szerepe volt a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Eddig 2016 a rekorder.","shortLead":"Eddig 2016 a rekorder.","id":"20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da4e96-c4b6-43d6-bb23-4e4165959b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","timestamp":"2019. január. 07. 16:36","title":"A tavalyi volt a negyedik legmelegebb év azóta, hogy mindezt mérni kezdtük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Zúdul a virtuális népharag a Miniszterelnökség várbeli menzáját üzemeltető Gundel étteremre, miután megírtuk, mennyire olcsón étkezhetnek itt a kormányzat emberei. Mindez azért is tanulságos, mert a kommentekben sorra köszönnek vissza az elmúlt időszak legfontosabb politikai kérdései, így sokan túlórázás miatt akarnak rendelni \"a karmelita menüből\". És mint hozzáteszik: majd 3 év múlva fizetnek. Más a gyereket fizetné be, de akad, aki egy hajléktalannal térne be egy 300 forintos ebédre.","shortLead":"Zúdul a virtuális népharag a Miniszterelnökség várbeli menzáját üzemeltető Gundel étteremre, miután megírtuk, mennyire...","id":"20190108_Egy_O1G_menut_rendelnek__ostrom_alatt_az_Orban_menzajat_uzemelteto_Gundel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd728d-dd9a-40fd-a617-f2f7dd616d76","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_O1G_menut_rendelnek__ostrom_alatt_az_Orban_menzajat_uzemelteto_Gundel","timestamp":"2019. január. 08. 10:28","title":"„Egy O1G-menüt rendelnék” – ostromolják az Orbán menzáját üzemeltető Gundelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. ","shortLead":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek...","id":"20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed0d1b-4e36-48a0-9b85-135bcd705f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","timestamp":"2019. január. 07. 17:08","title":"16 városban már biztos lesz blokád január 19-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek szédülésről, fejfájásról panaszkodtak, s Washingtonban arra gondoltak, a panaszokat egy kubai akusztikai fegyver okozza. Egy újabb kutatás egészen más magyarázatot talált.","shortLead":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek...","id":"20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01730a7-2722-4d0d-8aeb-4c72c0daf5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","timestamp":"2019. január. 06. 21:47","title":"Tücsökciripelésbe fájhatott bele a fejük a havannai amerikai diplomatáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert szivárogtatók már arról beszélnek, hogy a Galaxy S10 és S10+ készülékekben grafénalapú akkumulátor kerülhet.","shortLead":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert...","id":"20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e0dfa-6184-4167-a9f9-d30df4633cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 11:03","title":"Bombameglepetés lehet a Galaxy S10: komoly áttörést hozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]