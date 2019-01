Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és – mint mondja – még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b697dae1-6789-4ae5-992d-ae6aec97497b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetések és a kormányzati erőszak híreit próbálják megállítani.","shortLead":"A tüntetések és a kormányzati erőszak híreit próbálják megállítani.","id":"20190118_Zimbabweban_megint_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b697dae1-6789-4ae5-992d-ae6aec97497b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c223c2f-9a32-4889-b64a-f6d62370c98f","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Zimbabweban_megint_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2019. január. 18. 11:02","title":"Zimbabwéban megint lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","shortLead":"Bayer egy zsák ötforintossal fizette volna ki a sérelemdíjat, de Hadházy szerint ezt nem teheti meg.","id":"20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe056b0-841e-4946-9e03-7079beacf86a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hadhazy_uzent_Bayernek_Foloslegesen_ne_gyujtse_az_otforintosokat","timestamp":"2019. január. 17. 13:55","title":"Hadházy üzent Bayernek: \"Fölöslegesen ne gyűjtse az ötforintosokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","shortLead":"Dolgozhatnak, tanulhatnak az eddig táborokban élő migránsok.","id":"20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bee1f8d-d905-46aa-a8f5-4f3f47f49390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8d672-bf7c-4e53-92b2-3fd1034a4d93","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Egymillio_menekultet_legalizalt_Etiopia","timestamp":"2019. január. 18. 07:59","title":"Egymillió menekültet legalizált Etiópia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikailag nem teljesen korrekt megjegyzés, de Sussex hercegnője jókedvűen fogadta.","shortLead":"Politikailag nem teljesen korrekt megjegyzés, de Sussex hercegnője jókedvűen fogadta.","id":"20190117_Meghan_Markle_a_kover_holgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033743b4-3829-49da-b642-d51f2e57c36a","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Meghan_Markle_a_kover_holgy","timestamp":"2019. január. 17. 12:50","title":"Meghan Markle, „a kövér hölgy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","shortLead":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","id":"20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430aac8-4583-499a-a166-cccb3be7bcfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","timestamp":"2019. január. 17. 15:14","title":"128 millió forintért vásárolt festményt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","shortLead":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","id":"20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667d1e96-be8a-4aa8-8bfd-75051c385d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","timestamp":"2019. január. 17. 06:58","title":"Baleset volt a Margit hídon, de már jár a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]