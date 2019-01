Mint arról beszámoltunk, a Magyar Belsőépítész Egyesület keddi közgyűlésén bemutattak egy domborművet, amelyet 2016-ban találtak egy nagykörúti lakásban, és amely Selmeczi György belsőépítész, látványtervező szerint Gustav Klimt tervei alapján készülhetett.

A dombormű a XIX. századi osztrák Ehrbar zongoragyár magyarországi képviseletének megrendelésére készült az 1896-os millenniumi ünnepségekre, Selmeczi szerint pedig a domborművön látható Apolló-relief alkotója és megrajzolója Gustav Klimt (1862-1918) volt, míg a plasztikát Gustav Klimt fiatalabb testvére, Georg, esetleg másik öccse, az 1892-ben elhunyt Ernst készíthette el, feltehetően Gustav közreműködésével.

Az Art Newspaper viszont most két Klimt-szakértőt is idéz, akik szerint nem Gustav Klimt munkája a Budapesten talált dombormű. A lapnak Alfred Weidinger művészettörténész, a Lipcsei Szépművészeti Múzeum igazgatója azt mondta, már évekkel ezelőtt hallott az alkotásról, de annak semmi köze Gustav Klimthez. Weidinger azt is mondta, hogy elég gyakran tulajdonítanak műveket Klimtnek, "vagy 150 ilyen történetet" ismer, mondta, és szerinte a dolog nem is érdemel több vizsgálódást.

Peter Weinhäupl, a bécsi Klimt Alapítvány igazgatója a lapnak kifejtette, hogy egyetért Weidingerrel, a domborműnek szerinte "sincs köze Klimthez", a relief minősége ugyanis nem mutat meggyőző hasonlóságot a művész rajzaival.

Weinhäupl arra is rámutatott, hogy Klimt fivére, Georg sok domborművet készített, de azok zömén a neve is szerepel, az Ehrbar-reliefről készült fotók viszont egy hozzá nem kapcsolható műhely nevét mutatják. Az alapítvány igazgatója hozzáfűzte: a bizonyossághoz nemcsak fotókon, hanem személyesen is látnia kellene a domborművet, de mint hozzátette, kétli, hogy változna a véleménye.

A The Art Newspaper Selmeczit is megkereste, hogy kommentálja a szakvéleményeket, de mint írták, egyelőre nem kaptak választ.