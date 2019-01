Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. 