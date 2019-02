Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs semmi mellébeszélés, konkrétan ezek a SUV kategóriás autók bírják legjobban az első 100 ezer kilométert.","id":"20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10db6245-174f-4d3a-8ffd-1250a203c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b701f-2e47-4e5d-a933-945d23480ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_toplista_ezek_a_legjobb_divatterepjarok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. február. 01. 16:21","title":"Toplista: ezek a legjobb divatterepjárók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is megcsappantak. Vagyona alapján a megyei jogú városok vezetői között hátul kullog Márki-Zay Péter.","shortLead":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is...","id":"20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99ce39-cf27-4dfb-90e1-c9ff718af327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 10:44","title":"Márki-Zay Péter polgármesterként is szegényebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt Péter is elmagyarázta, hogy ez miért lesz jó.","shortLead":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt...","id":"20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949875d-1bdd-4d29-b789-1f0ab9b7c503","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","timestamp":"2019. február. 01. 18:46","title":"Mégsem költöznek Polt Péterék a bezárt Néprajzi Múzeum épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","shortLead":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","id":"20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42f38-5ed2-4971-a649-d1ee7843e906","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","timestamp":"2019. február. 01. 06:41","title":"A nagy jégoldó-teszt: jó vétel lehet az olcsó aldis termék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki a Facebookot, nem csak jobban érzi majd magát tőle, egy esetleges visszatérés után sokkal kevésbé fogják érdekelni a közösségi oldal eseményei.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott új kutatásában a New York-i és a Stanford Egyetem: ha egy hónapig mellőzi valaki...","id":"20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3e4091-4872-4144-b2a3-12a7635b640a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_fiok_torlese_kevesebb_facebookozas_hatasa_kutatasi_eredmeny_facebook_fuggoseg","timestamp":"2019. február. 01. 20:33","title":"Már egy hónapnyi Facebook nélküli élet is boldogabbá teszi az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","shortLead":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","id":"20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61613e4b-6626-4b75-85dd-c8020c7482e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","timestamp":"2019. február. 01. 18:08","title":"A Richter visszavonta az általa kifejlesztett gyógyszer törzskönyvezési kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c81a2a-4059-4a87-9a7a-b28a9ceb8267","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt befolyásos magyar vállalkozót kell meggyőzni, hogy startupokat és találmányokat támogasson. ","shortLead":"Öt befolyásos magyar vállalkozót kell meggyőzni, hogy startupokat és találmányokat támogasson. ","id":"20190201_Capak_kozott_kotik_az_uzletet_az_RTL_Klub_uj_musoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c81a2a-4059-4a87-9a7a-b28a9ceb8267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ddbcdd-817a-4b18-80f8-b3819f768a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Capak_kozott_kotik_az_uzletet_az_RTL_Klub_uj_musoraban","timestamp":"2019. február. 01. 16:56","title":"Cápák között kötik az üzleteket az RTL Klub új műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]