Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést.","shortLead":"A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést.","id":"20190207_Harom_ev_mulva_mar_a_cegeknek_is_a_NAV_keszitheti_az_adobevallasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e90253-9f7d-4447-86b9-38596202c24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Harom_ev_mulva_mar_a_cegeknek_is_a_NAV_keszitheti_az_adobevallasokat","timestamp":"2019. február. 07. 14:21","title":"Három év múlva már a cégeknek is a NAV készítheti az adóbevallásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb korhatári besorolásban tett közzé egy filmet – közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.","shortLead":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde952b3-b781-4fc4-a3bf-9704b3cecf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. február. 07. 13:16","title":"Kétmillió forintra bírságolta a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","shortLead":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","id":"20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aba218-a530-41b9-bde3-3deff8cc6d7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","timestamp":"2019. február. 07. 11:10","title":"Ráfizetéses, drága parkolási rendszert sikerült kialakítani Zuglóban MSZP–Fidesz-összefogással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","shortLead":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","id":"20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888dd0f-e3b7-4b51-9aaf-217040de503a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","timestamp":"2019. február. 06. 06:41","title":"A nap fotója: a 10-es út hírhedt kátyújának egyetlen napi dísztárcsatermése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták a csatlakozási jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy a leendő Észak-Macedónia a katonai szövetség 30. tagja legyen – jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.","shortLead":"A névvita lezárultával Macedónia és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamai szerdán aláírták...","id":"20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c6598b-ff93-488f-af6c-22e3bbd9b602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496d1f14-fa31-4864-9823-cd0f05392a08","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Sietve_gratulalt_a_kormany_EszakMacedonianak_hogy_NATOtagallam_lesznek","timestamp":"2019. február. 07. 16:43","title":"Sietve gratulált a kormány Észak-Macedóniának, hogy NATO-tagállam lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, ami megtiltotta a Lánchídra vasárnapra tervezett demonstrációt. Az ítélet szerint a rendőrség figyelmen kívül hagyta az együttműködés és az érdemi egyeztetés kötelezettségét – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte...","id":"20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f44d28-6d93-45e1-8747-f3e69072bc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","timestamp":"2019. február. 07. 12:53","title":"A rendőrség nem tilthatja be a vasárnapi, Lánchídra tervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d929cd1-dccd-4391-a5a6-6f7abfbfcab7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum körül centralizálná a magyar irodalmi életet, többek között egy irodalmi ügynökséggel. Megszüntetné az irodalmi élet budapesti koncentrálódását, és kimondottan a magyar olvasókat megcélzó írókat támogatná közpénzzel. ","shortLead":"Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum körül centralizálná a magyar irodalmi életet, többek között egy irodalmi...","id":"20190206_Uj_PIMigazgato_Ez_nem_kulturharc_hanem_ilyen_belso_lokdosodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d929cd1-dccd-4391-a5a6-6f7abfbfcab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ee1e3-a454-4ae7-a6b2-9ed1c1c01cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Uj_PIMigazgato_Ez_nem_kulturharc_hanem_ilyen_belso_lokdosodes","timestamp":"2019. február. 06. 10:14","title":"Új PIM-igazgató: \"Ez nem kultúrharc, hanem ilyen belső lökdösődés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]