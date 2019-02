Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román antikorrupciós hivatal éléről kétes körülmények között leváltott Laura Codruta Kövesit nevezzék ki az alakulóban lévő európai uniós ügyészség élére. Az EU-s politikusok szerint a bukaresti ellenállás is azt mutatja, az EU soros elnöki tisztét betöltő Romániában is valós probléma a korrupció. ","shortLead":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román...","id":"20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a79e0-1407-4deb-bab9-bbd74eb502c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","timestamp":"2019. február. 10. 14:54","title":"Románia fúrja meg, hogy egy román legyen az uniós főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","shortLead":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","id":"20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc51f0-6779-4c3a-8e68-03e4b0576cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","timestamp":"2019. február. 10. 14:41","title":"Nyolcadjára adták át a Magyar Civil Becsületrend díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ételmaradék égett a konyhában.","shortLead":"Ételmaradék égett a konyhában.","id":"20190210_Budapest_idosek_otthona_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f59e285-da49-4bb9-9815-037db4b5113f","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Budapest_idosek_otthona_tuz","timestamp":"2019. február. 10. 08:56","title":"Tűz ütött ki egy budapesti idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","shortLead":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","id":"20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd9263-790e-4acf-b868-246891c60517","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","timestamp":"2019. február. 10. 08:47","title":"A Lánchidat már lezárták, délután az ellenzék tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kanári-szigetekre tartott, de az utasok csak Manchesterig jutottak. ","shortLead":"A Kanári-szigetekre tartott, de az utasok csak Manchesterig jutottak. ","id":"20190210_Nem_volt_viz_a_kavenak_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_az_utasszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b829919-471f-4a02-894f-51dac6646208","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Nem_volt_viz_a_kavenak_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_az_utasszallito","timestamp":"2019. február. 10. 18:31","title":"Nem volt víz a kávénak, kényszerleszállást hajtott végre az utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit (FKF) Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi...","id":"20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cc118-a184-43f3-b683-3b4a3609509d","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 07:55","title":"Lomtalanítás lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","id":"20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca2624-1bb3-4ab3-be87-872aeaea8a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2019. február. 10. 13:38","title":"Megütöttek egy utast az 1-es villamoson, őket keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]